«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

За полтора месяца комедия Клима Шипенко обошла по сборам прежних лидеров российского проката – «Движение вверх» и «Т-34»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах. Таким образом, лента, которая вышла в прокат 26 декабря, стала первым фильмом, которому удалось достичь этого показателя.

До этого рекордные цифры по сборам были у фильма «Движение вверх», который в 2017-2018 годах собрал в прокате ₽2,944 млрд. В тройке лучших находится и «Т-34», собравший ₽2,271 млрд.

В этом году «Холоп» уже стал самой кассовой российской комедией в истории, обойдя картину «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», общие сборы которой в 2018–2019 годах составили 1,685 млрд руб.

В мире рекорд по сборам принадлежит картине «Мстители: Финал», ее сборы составили $2,79 млрд.

В фильме «Холоп» в главных ролях снялись Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко.



