Microsoft назвала дату прекращения поддержки Windows 8.1

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Уехавшие от мобилизации россияне застряли в аэропорту в Южной Корее Политика, 11:27
Банк «Открытие» возглавил экс-заместитель Набиуллиной Финансы, 11:18
Девелоперы запустили рекордное за 4 года число новостроек в Москве Недвижимость, 11:17
Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса РБК и Черкизово, 11:14
С какими сложностями сталкиваются инвесторы при покупке алмазов в России Pro, 11:11
МВД объявило в розыск Бориса Зимина Политика, 11:07
Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации Политика, 10:58
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Путин внес проект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию Политика, 10:56
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на актера Смольянинова Политика, 10:53
Судно с украинской кукурузой село на мель в Суэцком канале Общество, 10:49
Таиланд отменил требование по вакцинации для туристов Общество, 10:47
Мода как бизнес. Куда двинется fashion-сегмент РБК и Ahead, 10:46
Киркоров отреагировал на украинские санкции клипом со съемок с Зеленским Политика, 10:45
К кому могут нагрянуть контролеры с «рейдовым» осмотром Pro, 10:43
Технологии и медиа ,  
0 

Microsoft назвала дату прекращения поддержки Windows 8.1

Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 8.1 с 10 января
Windows 8.1 была выпущена в 2013 году и поддерживалась компанией почти десять лет
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

С 10 января Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 8.1, сообщила компания.

«10 января 2023 года поддержка Windows 8.1 закончится, после чего техническая помощь и обновления программного обеспечения больше не будут предоставляться. Если у вас есть устройства под управлением Windows 8.1, рекомендуется обновить их до более актуального, поддерживаемого выпуска Windows», — говорится в сообщении Microsoft.

Сама операционная система работать не перестанет, но обновления к ней выпускаться больше не будут, что создает риски безопасности для пользователей.

Пользователи с Windows 8.1, которые не успели своевременно обновить операционную систему бесплатно до более нового варианта, сделать это уже не смогут. «В настоящее время мы не предлагаем бесплатные пути обновления от Windows 8.1 до Windows 10 или Windows 11», — сообщили в Microsoft.

Windows 8.1 вышла в 2013 году. Как и ее предшественница, Windows 8, эта операционная система обладала «плиточным» интерфейсом, который вызвал критику со стороны многих пользователей. Интерфейс был нацелен на адаптацию к мобильным устройствам.

Microsoft в начале марта объявила о приостановке продажи новых продуктов и предоставления услуг в России. В начале июня Microsoft подтвердила свое намерение свернуть бизнес в России, но заверила, что продолжит выполнять существующие обязательства по контрактам с российскими клиентами.

Читайте на РБК Pro
Почему инвесторы разочаровались в золоте и что ждать в 2023 году
Как в 20 лет создать стартап на $20 млрд: история основателя Figma
Переезд в Черногорию: сложно ли россиянам обжиться в этой стране
Группа риска: какие сотрудники легче всего меняют место работы

После этого пользователи с российскими IP-адресами столкнулись с проблемами при скачивании для установки операционных систем Windows 11 и Windows 10 с официального сайта компании. Доступ к скачиванию операционных систем был восстановлен лишь незадолго до Нового года.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Windows Microsoft операционная система
Материалы по теме
Windows вновь стала доступна для скачивания с сайта Microsoft для россиян
Технологии и медиа
В России после ухода Microsoft вырос спрос на пиратский Windows
Бизнес
Microsoft представила Windows 11 с измененным меню «Пуск»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter