Microsoft назвала дату прекращения поддержки Windows 8.1

Windows 8.1 была выпущена в 2013 году и поддерживалась компанией почти десять лет

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С 10 января Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 8.1, сообщила компания.

«10 января 2023 года поддержка Windows 8.1 закончится, после чего техническая помощь и обновления программного обеспечения больше не будут предоставляться. Если у вас есть устройства под управлением Windows 8.1, рекомендуется обновить их до более актуального, поддерживаемого выпуска Windows», — говорится в сообщении Microsoft.

Сама операционная система работать не перестанет, но обновления к ней выпускаться больше не будут, что создает риски безопасности для пользователей.

Пользователи с Windows 8.1, которые не успели своевременно обновить операционную систему бесплатно до более нового варианта, сделать это уже не смогут. «В настоящее время мы не предлагаем бесплатные пути обновления от Windows 8.1 до Windows 10 или Windows 11», — сообщили в Microsoft.

Windows 8.1 вышла в 2013 году. Как и ее предшественница, Windows 8, эта операционная система обладала «плиточным» интерфейсом, который вызвал критику со стороны многих пользователей. Интерфейс был нацелен на адаптацию к мобильным устройствам.

Microsoft в начале марта объявила о приостановке продажи новых продуктов и предоставления услуг в России. В начале июня Microsoft подтвердила свое намерение свернуть бизнес в России, но заверила, что продолжит выполнять существующие обязательства по контрактам с российскими клиентами.

После этого пользователи с российскими IP-адресами столкнулись с проблемами при скачивании для установки операционных систем Windows 11 и Windows 10 с официального сайта компании. Доступ к скачиванию операционных систем был восстановлен лишь незадолго до Нового года.