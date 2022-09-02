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Технологии и медиа ,  
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Владелец Snapchat решил закрыть сервис обмена местоположением Zenly

Компания Snap в рамках реструктуризации уволит 20% сотрудников и закроет сервис Zenly. В 2021 году это приложение для отслеживания местоположения стало одним из самых популярных в России
Фото: Thomas Trutschel / photothek.net / Global Look Press
Фото: Thomas Trutschel / photothek.net / Global Look Press

Американская компания Snap, владелец приложения Snapchat, закрывает сервис Zenly, которая позволяет пользователям обмениваться местоположением в реальном времени. Об этом объявил гендиректор Snap Эван Шпигель.

Решение принято в рамках плана Snap по сокращению расходов. Компания собирается свернуть музыкальное приложение Voisey, разработку камер для дронов Pixy и некоторые другие проекты.

Помимо этого Snap сократит 20% сотрудников (сейчас в компании работают около 6 тыс. человек). Компания ожидает, что эти и другие меры позволят сократить ее годовые расходы на $500 млн.

Акции Snap выросли на 16% после публикации плана по сокращению расходов
Инвестиции
Фото:«РБК Инвестиции»

The Verge отмечает, что с начала года цена акций Snap упала почти на 80%; в мае компания заявила, что замедлит наем новых сотрудников. В июле она представила отчет за второй квартал, в котором сообщила об убытках в $422 млн.

Вскоре после объявления Snap о планах реструктуризации ее акции выросли на 16%.

Приложение Zenly позволяет пользователям видеть на карте, где в настоящее время находятся их друзья. Проект основали выпускники парижской бизнес-школы Антуан Мартин и Алексис Бонилло, а в 2017 году его купил Snap за $217 млн. В России сервис работал с 2016 года. Forbes писал со ссылкой на данные сервиса AppMagic, что в 2021 году число российских пользователей достигло 12,1 млн человек. Из приведенного журналом отчета аналитической компании App Annie за второй квартал 2021 года следовало, что сервис стал третьим самым скачиваемым приложением в России.

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