Аналитики составили портрет типичного российского киберспортсмена

Возможность заработать на своем увлечении и стремление к росту — основные причины перехода геймеров-любителей в категорию профессионалов. «Зарплата» киберспортсмена — $500 в месяц, в числе проблем — недостаток сна и выгорание

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Типичному российскому киберспортсмену 19 лет, у него среднее образование технической направленности, и тренируется он каждый день до восьми часов — таковы выводы «Киберспорт Барометр: исследование индустрии киберспорта в России и СНГ», впервые подготовленного группой киперспортивных компаний GGWP (есть в распоряжении РБК).

Мировой рынок киберспорта, по версии PwC, по итогам 2018 года составил $775 млн, российский — $12,7 млн. Но у этого сегмента среди всех других категорий индустрии развлечений один из самых высоких среднегодовых темпов роста до 2023 года: 18,3% в мире и 19,8% в России. По итогам прошлого года в России киберспортивные трансляции посмотрело 22 млн человек, и это третий показатель в мире, приводила данные исследовательская группа NewZoo.

В рамках исследования аналитики опросили не только игроков, но и тренеров и менеджеров киберспортивных команд.

Главные выводы о том, кто, сколько и зачем занимается киберспортом в России: