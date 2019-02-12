Россия заняла третье место в мире по размеру киберспортивной аудитории

Число зрителей киберспортивных трансляций в России в 2018 году достигло 22 млн человек. Больше аудитория только в Китае и США. Но заработать можно лишь на наиболее вовлеченной части аудитории, признают эксперты

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По итогам 2018 года Россия оказалась на третьем месте среди других стран мира по размеру аудитории киберспортивных мероприятий и трансляций. Об этом говорится в отчете компании NewZoo, которая занимается игровой и киберспортивной аналитикой (отчет есть в распоряжении РБК).

Эксперты оценили общий размер аудитории киберспорта в мире в 394,6 млн человек. Цифра включает как тех, кто регулярно смотрит трансляции и посещает мероприятия, так и тех, кто делает это реже одного раза в месяц, но не реже раза в год — так называемых случайных зрителей. На первом месте по размеру аудитории киберспорта в мире по итогам прошлого года был Китай, где показатель составил почти 150 млн человек. Второе место занимали США более чем с 50 млн зрителей, третье — Россия с 22,3 млн человек.

По оценке NewZoo, Россия также находится на четвертом месте в мире по количеству «киберспортивных энтузиастов» — тех, кто смотрит трансляции турниров профессиональных команд и стримы (видеотрансляции игрового процесса отдельных игроков) чаще раза в месяц. Таких в России насчитывается около 6,8 млн.

Участники рынка считают оценки NewZoo завышенными. По версии главы киберспортивной организации Winstrike Ярослава ​Комкова, аудитория киберспорта в России сейчас составляет около 10–12 млн человек, из которых «энтузиастами» являются около 4–5 млн человек. При этом, как указывает директор по стратегическим коммуникациям киберспортивного холдинга ESforce Ярослав Мешалкин, в любом случае участники киберспортивного рынка могут монетизировать только часть аудитории, поскольку для рекламодателей важно то, насколько часто пользователь просматривает контент. Игроки рынка должны работать над тем, чтобы превратить случайных зрителей в «энтузиастов». «С учетом данных разных исследований (NewZoo, SuperData и Nielsen, PwC, НАФИ и т.д.) мы обычно говорим о 6–12 млн человек, которых можно отнести к киберспортивным энтузиастам», — сказал он.