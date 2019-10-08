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Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты
На сервисы электронной почты можно будет распространить ограничения, аналогичные введенным в отношении мессенджеров. Сенаторы уверены, что их инициатива реализуема, в отличие от блокировки Telegram

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ввод единого понятия для сервисов электронной почты и мессенджеров в федеральном законе «Об информации...». Он позволяет блокировать интернет-пользователей за распространение запрещенной информации в течение суток. Документ имеется в распоряжении РБК.

Авторы законопроекта — сенаторы Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин. «В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие — «организатор сервиса обмена сообщениями», — пояснил появление документа Клишас РБК. Кроме того, сенаторы предложили исключить слово «мгновенный» из соответствующей статьи КоАП (в действующей редакции — «Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями»). Для юридических лиц она предполагает штраф в 1 млн руб.

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В июле 2019 года те же сенаторы внесли в Госдуму законопроект об ограничениях для сервисов электронной почты, который, как предполагается, вступит в силу в 2020 году. Однако те поправки вызвали нарекания, в частности, у Mail.ru Group. Вице-президент компании Владимир Габриелян тогда назвал законопроект «избыточным». Его претензии касались того, что инициатива создаст «существенные неудобства» для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка связи.

В новый законопроект, по словам Клишаса, внесены коррективы. Так, «на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения», уточнил он. Также новая инициатива лишает сервисы обмена сообщениям возможности просматривать переписку пользователей. У операторов останется возможность блокировать пользователей «только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти».

В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».

Источник «Интерфакса» в Минкомсвязи назвал законопроект технически нереализуемым. «Мессенджер и сервис не знают, кто их клиенты, и не должны видеть их переписку, — подчеркнул он. — Способов заставить иностранные сервисы это делать нет: получим, что все уйдут в иностранные сервисы и скачают VPN». Собеседник агентства посчитал, что крайне опасно вносить в Госдуму нереализуемые законы. «Надо помнить про опыт Telegram и не предпринимать шагов, которые дискредитируют власть в глазах граждан», — добавил он.

Комментируя эти претензии, соавтор законопроекта Бокова в разговоре с РБК назвала их мнением ведомства. По ее мнению, реализуемость документа будет доказана в будущем. «Есть закон, на основании закона направляется жалоба. Они рассматривают и принимают решение. Без закона нельзя блокировать», — пояснила она возможность блокировки почт иностранными операторами связи.

С 5 мая 2019 года в России вступили в силу аналогичные ограничения, которые касаются мессенджеров. Согласно этим правилам, владельцы мессенджеров обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Авторы: Артём Губенко, Евгения Кузнецова
Теги: Госдума, блокировка, законопроект, электронная почта
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