The Information узнал о плане создателей ChatGPT заработать $1 млрд

The Information: разработчик ChatGPT планирует за год заработать $1 млрд

Фото: Stanislav Kogiku / Global Look Press

Компания OpenAI — разработчик ChatGPT — планирует заработать $1 млрд в следующие 12 месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет The Information. Анонимный источник The Information сообщил, что OpenAl сейчас зарабатывает более $80 млн в месяц. Для сравнения, доход компании за прошлый год составил $28 млн, указывает Reuters также со ссылкой на отчет The Information.

The Information также сообщила, что в 2022 году OpenAI потеряла около $540 млн на разработке GPT-4 и ChatGPT. Это первые данные о том, сколько зарабатывает компания. Компания OpenAl ранее свою выручку не раскрывала и на запрос о комментариях не ответила.

Заработать деньги компания рассчитывает на продаже программного обеспечения для ИИ и вычислительных мощностей, которые его поддерживают, говорится в сообщении агентства.

The Information — американское издание о технологическом бизнесе, основанное бывшим редактором The Wall Street Journal Джессикой Лессин в 2013 году. The Information публикует контент, доступный по подписке.

Компания OpenAl, специализирующаяся на разработке технологий искусственного интеллекта, была основана Илоном Маском и другими бизнесменами в Сан-Франциско в 2015 году. В 2018 году Маск покинул компанию.

В ноябре 2022 года компания OpenAl представила свой чат-бот ChatGPT, способный генерировать тексты, вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии, давать прогнозы и советы. В марте 2023 года OpenAI представила новую версию бота — GPT-4. Эта нейросеть обучена на большем количестве данных по сравнению с предыдущими версиями. Также новая версия программы способна работать не только с текстом, но и с изображениями.

В августе компания запустила корпоративную версию ChatGPT Enterprise с дополнительными функциями и средствами защиты конфиденциальности. Клиенты компании получат неограниченный доступ к самой мощной генеративной модели GPT-4, а также шифрование данных и гарантию того, что OpenAI не будет использовать данные клиентов для дальнейшего развития своей технологии. Это самая значительная попытка стартапа привлечь широкий круг бизнес-клиентов и увеличить доходы от своего самого известного продукта, указывает Bloomberg.

Инвестором OpenAl выступает Microsoft. По данным Bloomberg, объем инвестиций может составить до $10 млрд в течение нескольких лет. В 2019 году Microsoft уже инвестировала в стартап $1 млрд, в 2021 году — еще столько же. В январе 2023 года Microsoft сообщила о расширении партнерства с OpenAl в области создания «надежных и безопасных систем и продуктов искусственного интеллекта».