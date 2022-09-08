Журнал Time посвятил обложку умершей Елизавете II

Королева изображена на обложке в черном пальто, она, отведя глаза, смотрит вдаль. Фотографию сделал в 1968 году британский фотограф Сесил Битон, это четвертое появление Елизаветы II на обложке. Монарх умерла вечером 8 сентября

Американский журнал Time представил памятную обложку, посвященную покойной королеве Великобритании Елизавете II, изображение опубликовано на сайте журнала.

Елизавета II

Фотографию сделал британский фотограф Сесил Битон летом 1968 года. Тогда Елизавете II было 42. На ней Елизавета II запечатлена в черном пальто, она отводит глаза. Фон фотографии — голубой, фигура монарха перекрывает надпись Time в верхней части обложки. Журнал размещает силуэты по-разному: иногда надпись перекрывает портрет.

Журнал неоднократно публиковал обложки с портретами королевы, в том числе тех времен, когда она еще была принцессой. Первая — «принцесса Лилибет» сделана 29 апреля 1929 года, когда Елизавете II было три года. Второй раз королева появилась на обложке журнала 5 января 1953 года — почти через год после вступления на престол и за несколько месяцев до коронации. В декабре 1952 журнал выбрал ее «Человеком года» (издание присваивает это звание ежегодно). В последний, третий при жизни раз, королева появилась на обложке журнала 4 июня 2012 года — перед «бриллиантовым» юбилеем (60-летием) со дня вступления на престол.

Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. В этом году она отметила 70-летие своего правления. Королева занимала престол дольше всех своих предшественников.

8 сентября врачи сообщили об ухудшении ее состояния. В течение дня в замок съезжались члены королевской семьи. Елизавета II умерла вечером, новым королем Великобритании стал ее сын, принц Чарльз. Он будет править под именем Карла III.

В Великобритании и странах содружества по случаю смерти монарха начался 10-дневный траур. Похороны королевы состоятся по истечении этого срока.