Yota и «СберМобайл» резко снизили число отказов в переносе номеров

За последние полгода Yota и «СберМобайл» снизили процент отказов абонентам в переходе к другим операторам с сохранением номера. Но в целом по рынку компании удовлетворяют менее 50% заявок клиентов

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За последние шесть-семь месяцев у операторов «СберМобайл» и «Скартел» (бренд Yota) резко снизилось число отказов в процедуре MNP (mobile number portability — переход к другому оператору с сохранением своего номера мобильного телефона). Это следует из опубликованной в отраслевом журнале «Электросвязь» статистики «НИЦ Телеком», который является оператором базы данных перенесенных номеров (отвечает за технический процесс передачи номера и поддерживает корректную маршрутизацию звонков и сообщений после этого).

С июля по сентябрь прошлого года «СберМобайл» отказывал абонентам, желающим перейти к другому оператору, в 75–82% случаев, а в апреле нынешнего года показатель составлял 23%. У «Скартела» с июля прошлого года по апрель текущего показатель снизился с более 80 до 45%.

Возможность переходить к другому оператору со своим номером мобильного в России появилась с конца 2013 года. Сейчас можно переносить номер между операторами, работающими в одном регионе. Клиент не сможет перенести номер к другому оператору, если не погасит долг перед компанией-донором (той, от кого уходит).

В среднем за последний год у всех мобильных операторов процент отказов снизился с 65 до 54%. Наиболее высоким показатель остается у компании «Екатеринбург-2000», которая оказывает услуги под брендом «Мотив» в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах: последние полтора года он держится на уровне 94,5–97%. Наиболее низкий — у «Т-Мобайла» (оператор Т-банка) — 11–14%.

У операторов «большой четверки» за последний год процент отказов в целом почти не менялся: у МТС он колебался с 61 до 71%, у «МегаФона» — с 45 до 63%, у «Т2 РТК Холдинга» (бренд Т2) — с 51 до 60%, у «ВымпелКома» («Билайн») — с 54 до 64%.

Всего в 2024 году было перенесено более 2,97 млн номеров, а в первом квартале этого — 1,21 млн. «НИЦ Телеком» не раскрывает данные, от каких операторов и к каким уходили абоненты с сохранением номера.

Как пояснил замгендиректора, руководитель аппарата «НИЦ Телеком» Владимир Рисман, в целом спрос на услугу растет — например, в феврале поступило на 15% больше заявок по сравнению с тем же месяцем 2024-го. Снижение доли отказов в переносе на сетях «Скартела» и «СберМобайла», по его мнению, может быть связано с оптимизацией процессов на стороне каждого из операторов и постоянной актуализацией абонентской базы.

Рисман напомнил, что с 1 сентября должна заработать процедура независимого арбитража. В конце прошлого года правительство приняло новую редакцию Правил оказания услуг телефонной связи, в которой прописано, что «НИЦ Телеком» будет сверять сведения об абонентах, то есть выступать независимым арбитром в процессе MNP. Как пояснил Рисман, 1 июля начались тестовые испытания нового программного обеспечения для проведения такого арбитража. В них участвуют «ВымпелКом», «МегаФон» и «Т2 РТК Холдинг». По прогнозу топ-менеджера «НИЦ Телеком», после введения независимого арбитража для абонентов смена оператора без потери номера станет более удобной, а для рынка борьба за клиентов будет идти по правилам, так как в игре появится независимый арбитр. «Процесс переноса станет прозрачным, и неправомерные отказы со стороны операторов-доноров в связи с несовпадением сведений об абонентах будут исключены», — рассчитывает он.

Почему операторы отказывают в MNP

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что, несмотря на наличие MNP, операторы стараются не отпускать от себя абонентов: предлагают дополнительные возможности, специальные тарифные планы или ставят определенные препоны — часто, если договор с абонентом был подписан несколько лет назад, последнему бывает сложно подтвердить требуемые сведения. «Скартел» и «СберМобайл», по словам Кускова, — это два ведущих виртуальных оператора мобильной связи (MVNO, работают на сетях существующих операторов), «очень легкие на подъем». Плюс у этих компаний гораздо меньше пользователей, чем у «большой четверки», поэтому они могут воспринимать MNP менее болезненно.

«СберМобайл» в конце мая объявил, что его абонентская база превысила 3,5 млн клиентов. У Yota, по оценке TelecomDaily, около 8 млн абонентов. Для сравнения: крупнейший мобильный оператор в России МТС обслуживал 82,7 млн абонентов по итогам первого квартала.

Коммерческий директор телекоммуникационной группы «Мотив» Андрей Золотарев настаивает, что они «строго соблюдают требования законодательства» и порядок взаимодействия в рамках процедуры MNP. «Высокий процент отказов, зафиксированный аналитикой «НИЦ Телеком», обусловлен рядом факторов, которые характерны для рынка в целом. Причин отказа может быть множество, включая некорректные паспортные данные, задолженности абонентов, ошибки при заполнении заявки оператором-реципиентом, а также несоблюдение временных ограничений на перенос номера, предусмотренных законом «О связи», — поясняет Золотарев. Он утверждает, что за 2024 год статистика MNP была в пользу их компании: с сохранением номера к ней перешло 14,4 тыс. абонентов других операторов, а ушло 13,8 тыс.

Среди причин, почему абоненты уходят из «Мотива», Золотарев назвал «попытки оптимизировать затраты на услуги связи», среди причин прихода — «лучшее покрытие сети 4G в домашнем регионе» и снижение цен в национальном роуминге. По его оценке, при здоровой конкуренции нормальным будет одинаковый показатель ухода и прихода абонентов по MNP.

Представитель Yota пояснил общее снижение количества отказов в процедуре MNP в их сети тем, что с сентября прошлого года была конкретизирована процедура переноса номера и сокращен необходимый для этого перечень сведений об абоненте. Это привело к снижению процента ошибок при подаче заявлений. Вдобавок к процедуре стали внимательнее относится как абоненты, так и операторы.

Представитель «СберМобайла» отметил, что среди новых абонентов, которых компания подключила с начала года, около трети присоединились через процедуру MNP. «При этом почти половина всех заявок на переход от «большой четверки» не завершились — в среднем это около 50 тыс. заявок ежемесячно. Чаще всего в переносе номера на «СберМобайл» отказывает «ВымпелКом» (бренд «Билайн». — РБК) — в январе—июне 2025 года шесть из десяти абонентов, которые подавали заявки на MNP, не смогли совершить переход», — рассказал представитель «СберМобайла». По его словам, процедура MNP все еще не сильно популярна среди абонентов, но для телеком-компаний это один из самых значимых драйверов роста. Он считает здоровым для рынка нулевой процент отказа в MNP. «Также эта процедура должна происходить моментально, так как все данные абонента уже подтверждены через «Госуслуги». На уровне оператора эти сроки вполне реалистичны. Но очень часто операторы-доноры искусственно затягивают этот процесс, что ограничивает пользователя», — указал он.

Представитель «ВымпелКома» заявил, что они «придерживаются неукоснительного соблюдения требований применимого законодательства в области связи». «ВымпелКом» не допускает необоснованных отказов в перенесении абонентских номеров, — заверил он. — В каждом конкретном случае, при котором происходит прекращение процесса перенесения абонентского номера, мы направляем в адрес оператора-реципиента код ошибки, из-за которой произошло такое прекращение. Наиболее частыми причинами прекращения портации являются отказ самого абонента, несоответствие персональных данных в заявке и абонентском договоре, а также задолженность».