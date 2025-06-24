 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Мобильный оператор «Сбера» начал переговоры о создании «суперсети»

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Виртуальный мобильный оператор «Сбера» хочет использовать в каждом регионе одновременно инфраструктуру сразу нескольких сотовых компаний. Но выгода для самой «большой четверки» операторов неочевидна, указывают аналитики
Сбербанк SBER ₽309,9 -0,09% Купить
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

О том, что «СберМобайл» ведет с операторами «большой четверки» переговоры о запуске мультисети, рассказал РБК собеседник в одном из операторов.

«СберМобайл» — виртуальный оператор мобильной связи (MVNO), то есть для работы компания использует сети связи и базовые станции «реальных» операторов. По словам собеседника РБК, «СберМобайл» пытается расширить сотрудничество с «реальными» операторами, с которыми уже сотрудничает, или договориться с другими компаниями сотовой «четверки», чтобы иметь возможность в каждом регионе использовать сразу несколько сетей: абонент сможет автоматически переключаться на ту сеть, у которой в конкретной точке лучше покрытие.

Сейчас услуги «СберМобайла» доступны на всей территории России, за исключением присоединенных регионов. В каждом регионе используется сеть одного оператора. В частности, сети «Т2 РТК Холдинга» в 69 регионах, в остальных — сети «МегаФона», а также сеть «Миранды» в Крыму.

Представитель «СберМобайла» заявил, что компания «постоянно ведет переговоры со всеми игроками рынка по широкому пулу вопросов». Он отметил, что технологически запустить такой проект возможно. В мире есть пример US Mobile. Это MVNO было запущено в США в 2015 году. Изначально проект работал на сетях T-Mobile и Verizon, а в середине 2024-го к ним добавилась сеть AT&T. Таким образом, US Mobile начал использовать инфраструктуру трех крупнейших сотовых компаний США. В публикациях ряд экспертов начал называть такую модель super carrier, то есть «супероператор» или «суперсеть».

Операторы связи попросили власти перестать использовать их как доноров
Технологии и медиа
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

Переключение между сетями операторов происходит неавтоматически: абонент US Mobile может выбрать ежемесячный и годовой тарифные планы, которые привязаны к сети конкретного «реального» оператора. Он может переключаться из одной сети в другую с помощью функции Teleport. В зависимости от выбранного тарифного плана переключение будет бесплатным (в тарифе Unlimited Premium) либо стоить $2 после первых двух бесплатных переключений (Unlimited Starter). Стоимость указанных тарифных планов — $44 и $25 в месяц. Они также включают различный лимит по передаче данных.

Представитель «СберМобайла» отметил, что запуск такого проекта не потребует существенных инвестиций. «Первый цикл нашей стратегии в 2024–2026 годах посвящен агрессивному росту и трансформации. Сейчас наш приоритет — расширение географии по всей территории России и выстаивание лучших клиентских путей и продуктов», — пояснил он, отвечая на вопрос, почему компания до сих пор не запустила мультисеть.

Представители «Т2 РТК Холдинга», «МегаФона», а также МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказались комментировать, заинтересованы ли они в участии в подобном проекте.

Греф объявил о планах создания виртуального оператора связи
Технологии и медиа
Глава Сбербанка Герман Греф

Глава «ТМТ-Консалтинга» Константин Анкилов констатирует, что сейчас интерес к развитию MVNO проявляет не только «Т2 РТК Холдинг», на сети которого запущено большинство таких проектов, но и другие операторы «четверки». «MVNO, способный обеспечить лучшее покрытие за счет партнерства с большинством операторов, может быть нужен рынку, это могла бы быть премиальная услуга. В то же время взгляд на сотрудничество с MVNO у операторов двоякий: с одной стороны, это дополнительная выручка без необходимости затрат на взаимодействие с абонентами, причем в плюсе оказывается тот, кто активнее сотрудничает с MVNO. С другой — в случае успешного развития таких проектов это может стать угрозой для классических операторов: они будут вынуждены инвестировать в сеть, а у виртуальных операторов такой нагрузки не будет», — рассуждает Анкилов. По его мнению, сотрудничество возможно, но если доля виртуальных операторов выйдет за пределы «единиц процентов рынка», лидеры «большой четверки» не будут заинтересованы в дальнейшем развитии такого сотрудничества.

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, напротив, считает, что операторы «четверки» будут заинтересованы в работе со «СберМобайлом» только если компания сможет обеспечить большие объемы голосового и интернет-трафика. Но пока у всех MVNO небольшая доля пользователей, оговаривается он. Кусков также указал, что для «СберМобайла» такое сотрудничество интересно, потому что в разных регионах разное качество связи у каждого игрока и там, где не очень хорошее покрытие у T2, можно было бы использовать сеть других операторов.

По данным TelecomDaily, общая абонентская база российских MVNO превышает 20 млн. Крупнейшие игроки — Yota (40% рынка, «дочка» «МегаФона» и работает на его сети), «Т-Мобайл» (27%, сети Т2 и МТС), «Ростелеком» (15%, сеть Т2) и «СберМобайл» (6%).

Сам «СберМобайл» в конце мая объявил, что его абонентская база превысила 3,5 млн клиентов.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Балашова Анна Балашова, Петр Канаев Петр Канаев
Сбербанк виртуальный оператор «большая четверка»
Материалы по теме
Операторы связи попросили власти перестать использовать их как доноров
Технологии и медиа
Сотовые операторы помогут «Россетям» выявлять «черных» майнеров
Бизнес
В России произошел сбой в работе мобильных операторов и мессенджеров
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
Узнаю по лицу: что способствует распространению биоэквайринга Отрасли, 11:34
Роскомнадзор стал выявлять больше нарушений рекламы: за что штрафуют чащеПодписка на РБК, 11:30
«Сибирь» объявила о переходе обладателя Кубка Стэнли Спорт, 11:29
Ломка от сериалов и Reels: оправданно ли нас пугают «дешевым» дофаминомПодписка на РБК, 11:25
В Иране до начала перемирия с Израилем погиб еще один ученый-ядерщик Политика, 11:16
Последствия удара дрона по жилому дому в Красногорске. Видео Политика, 11:13
Курс юаня на Мосбирже поднялся выше ₽11 впервые почти за две недели Инвестиции, 11:11
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Северной Осетии предупредили о замедлении мобильного интернета Политика, 11:08
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Москвичи стали реже считать ипотеку недоступной и ждать рост цен на жилье Недвижимость, 11:00
Ретейлеры предложили условия для запуска онлайн-продажи вина в России Вино, 11:00
В Германии полицейские застрелили сома, который кусал отдыхающих Общество, 10:59
Чимаев дебютировал в рейтинге лучших бойцов UFC Спорт, 10:57
Биткоин полностью отыграл падение выходных. Что произошло на крипторынке Крипто, 10:55