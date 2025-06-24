Мобильный оператор «Сбера» начал переговоры о создании «суперсети»

Виртуальный мобильный оператор «Сбера» хочет использовать в каждом регионе одновременно инфраструктуру сразу нескольких сотовых компаний. Но выгода для самой «большой четверки» операторов неочевидна, указывают аналитики

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

О том, что «СберМобайл» ведет с операторами «большой четверки» переговоры о запуске мультисети, рассказал РБК собеседник в одном из операторов.

«СберМобайл» — виртуальный оператор мобильной связи (MVNO), то есть для работы компания использует сети связи и базовые станции «реальных» операторов. По словам собеседника РБК, «СберМобайл» пытается расширить сотрудничество с «реальными» операторами, с которыми уже сотрудничает, или договориться с другими компаниями сотовой «четверки», чтобы иметь возможность в каждом регионе использовать сразу несколько сетей: абонент сможет автоматически переключаться на ту сеть, у которой в конкретной точке лучше покрытие.

Сейчас услуги «СберМобайла» доступны на всей территории России, за исключением присоединенных регионов. В каждом регионе используется сеть одного оператора. В частности, сети «Т2 РТК Холдинга» в 69 регионах, в остальных — сети «МегаФона», а также сеть «Миранды» в Крыму.

Представитель «СберМобайла» заявил, что компания «постоянно ведет переговоры со всеми игроками рынка по широкому пулу вопросов». Он отметил, что технологически запустить такой проект возможно. В мире есть пример US Mobile. Это MVNO было запущено в США в 2015 году. Изначально проект работал на сетях T-Mobile и Verizon, а в середине 2024-го к ним добавилась сеть AT&T. Таким образом, US Mobile начал использовать инфраструктуру трех крупнейших сотовых компаний США. В публикациях ряд экспертов начал называть такую модель super carrier, то есть «супероператор» или «суперсеть».

Переключение между сетями операторов происходит неавтоматически: абонент US Mobile может выбрать ежемесячный и годовой тарифные планы, которые привязаны к сети конкретного «реального» оператора. Он может переключаться из одной сети в другую с помощью функции Teleport. В зависимости от выбранного тарифного плана переключение будет бесплатным (в тарифе Unlimited Premium) либо стоить $2 после первых двух бесплатных переключений (Unlimited Starter). Стоимость указанных тарифных планов — $44 и $25 в месяц. Они также включают различный лимит по передаче данных.

Представитель «СберМобайла» отметил, что запуск такого проекта не потребует существенных инвестиций. «Первый цикл нашей стратегии в 2024–2026 годах посвящен агрессивному росту и трансформации. Сейчас наш приоритет — расширение географии по всей территории России и выстаивание лучших клиентских путей и продуктов», — пояснил он, отвечая на вопрос, почему компания до сих пор не запустила мультисеть.

Представители «Т2 РТК Холдинга», «МегаФона», а также МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказались комментировать, заинтересованы ли они в участии в подобном проекте.

Глава «ТМТ-Консалтинга» Константин Анкилов констатирует, что сейчас интерес к развитию MVNO проявляет не только «Т2 РТК Холдинг», на сети которого запущено большинство таких проектов, но и другие операторы «четверки». «MVNO, способный обеспечить лучшее покрытие за счет партнерства с большинством операторов, может быть нужен рынку, это могла бы быть премиальная услуга. В то же время взгляд на сотрудничество с MVNO у операторов двоякий: с одной стороны, это дополнительная выручка без необходимости затрат на взаимодействие с абонентами, причем в плюсе оказывается тот, кто активнее сотрудничает с MVNO. С другой — в случае успешного развития таких проектов это может стать угрозой для классических операторов: они будут вынуждены инвестировать в сеть, а у виртуальных операторов такой нагрузки не будет», — рассуждает Анкилов. По его мнению, сотрудничество возможно, но если доля виртуальных операторов выйдет за пределы «единиц процентов рынка», лидеры «большой четверки» не будут заинтересованы в дальнейшем развитии такого сотрудничества.

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, напротив, считает, что операторы «четверки» будут заинтересованы в работе со «СберМобайлом» только если компания сможет обеспечить большие объемы голосового и интернет-трафика. Но пока у всех MVNO небольшая доля пользователей, оговаривается он. Кусков также указал, что для «СберМобайла» такое сотрудничество интересно, потому что в разных регионах разное качество связи у каждого игрока и там, где не очень хорошее покрытие у T2, можно было бы использовать сеть других операторов.

По данным TelecomDaily, общая абонентская база российских MVNO превышает 20 млн. Крупнейшие игроки — Yota (40% рынка, «дочка» «МегаФона» и работает на его сети), «Т-Мобайл» (27%, сети Т2 и МТС), «Ростелеком» (15%, сеть Т2) и «СберМобайл» (6%).

Сам «СберМобайл» в конце мая объявил, что его абонентская база превысила 3,5 млн клиентов.