Управляющий директор Ozon Сергей Беляков покинул компанию

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков ушел из компании, чтобы сосредоточиться на других проектах. Управлять маркетплейсом продолжит наблюдательный совет

Сергей Беляков (Фото: Сергей Елагин / Global Look Press)

Сергей Беляков, занимавший место управляющего директора в Ozon, покинул компанию, об этом сообщили два источника на рынке электронной торговли. В пресс-службе маркетплейса подтвердили уход Белякова, отметив, что он «решил продолжить карьеру за пределами Ozon».

Сергей Беляков объяснил РБК свой уход желанием «взять паузу, отдохнуть и сосредоточиться над важным проектом в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов» (НАПФ, Беляков возглавляет его с 2016 года). «Это были очень динамичные три года, и в какой-то момент понимаешь, что нужен отдых. Никаких подводных течений, никаких проблем в компании, которые меня подтолкнули к этому решению, не было. Как мне кажется, внутри Ozon у нас получилось создать команду, которая сможет продолжить развивать компанию и отрасль без меня», — поделился Беляков.

«Сергей Беляков больше трех лет развивал важные стратегические инициативы, прежде всего в области взаимодействия с органами государственной власти, и много сделал для появления и развития стандартов и институтов функционирования всей ecom-отрасли», — отметил представитель Ozon.

После того как весной 2022 года пост главы компании покинул попавший под санкции Александр Шульгин, Ozon управляется наблюдательным советом, в состав которого входят ключевые топ-менеджеры компании. Руководящие позиции в двух основных юрлицах компании заняли директор по развитию бизнеса Сергей Паньков (ООО «Интернет Решения») и управляющий директор Сергей Беляков (ООО «Озон Холдинг»). Спустя год, весной 2023-го, место Панькова занял Александр Гейль.

По словам представителя Ozon, в руководстве бизнесом компании ничего не меняется, по-прежнему его будет осуществлять коллегиальный орган.

Беляков пришел в Ozon в 2021 году. До этого он с 2018 года возглавлял российскую Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), в 2012–2014 годах был замглавы Минэкономразвития.

Ozon является вторым по объему продаж маркетплейсом в России, занимая 35,5% рынка, оценивала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Оборот маркетплейса в 2023 году вырос вдвое, до 1,7 трлн руб. К сравнению, весь российский рынок интернет-торговли оценивается в 6,4 трлн руб. Выручка Ozon также выросла — до 424 млрд руб. против с 277 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA составил 4,2 млрд руб. после отрицательного значения в 3,2 млрд руб. в 2022-м. Чистый убыток за год снизился на 27% — до 42,6 млрд руб. В начале года ФАС оценила совместную долю Wildberries и Ozon в 80% рынка, заявив, что площадки занимают доминирующее положение. Параллельно последние 1,5 года власти активно обсуждают инициативы по регулированию рынка электронной торговли.

Сейчас крупнейшими акционерами Ozon являются АФК «Система» (31,8% акций) и «Восток Инвестиции», образованный российской командой инвесткомпании Baring Vostok Capital Partners (27,64%).

Представитель АФК «Система» отказался комментировать уход Белякова из Ozon. РБК направил запрос в «Восток Инвестиции».

По словам гендиректора «INFOLine Аналитики» Михаила Бурмистрова, команда под руководством Белякова «внесла большой вклад в работу по формированию госорганами правильного понимания процессов, которые происходят на рынке онлайн продаж». «Видно, что уровень понимания, который сейчас есть у органов власти в части происходящих в отрасли процессов, существенно улучшился, что полезно в условиях, когда ведется разработка большого количества очень сложных нормативных документов, чреватых серьезными рисками. Многие из них усилиями Ozon удалось снять», — рассуждает Бурмистров. По его словам, также Сергей Беляков внес заметный вклад в формирование правил, по которым сейчас работают маркетплейсы. «Ozon был одним из инициаторов создания рабочей группы по саморегулированию e-commerce с ФАС, которая разработала единые стандарты взаимодействия маркетплейсов с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов. Во время работы Белякова Ozon вошел во многие полезные для себя партнерства и эксперименты: по продаже рецептурных препаратов, алкоголя, инициировал проекты по борьбе с контрафактом с Роскачеством, Росаккредитацией, ЦРПТ», — указал глава «INFOLine Аналитики».

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отметил, что Сергей Беляков долгое время «ассоциировался с традиционным ретейлом, а с приходом в Ozon отрасль интернет-торговли уже невозможно представить без него». «Несмотря на темпы развития e-commerce, наш рынок очень небольшой, и на нем все друг друга знают, поэтому все яркие события в отрасли проходили при его непосредственном участии. Сергей определенно лидер и настоящий профессионал», — говорит Соколов.