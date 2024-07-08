Управляющий директор Ozon Сергей Беляков покинул компанию
Сергей Беляков, занимавший место управляющего директора в Ozon, покинул компанию, об этом сообщили два источника на рынке электронной торговли. В пресс-службе маркетплейса подтвердили уход Белякова, отметив, что он «решил продолжить карьеру за пределами Ozon».
Сергей Беляков объяснил РБК свой уход желанием «взять паузу, отдохнуть и сосредоточиться над важным проектом в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов» (НАПФ, Беляков возглавляет его с 2016 года). «Это были очень динамичные три года, и в какой-то момент понимаешь, что нужен отдых. Никаких подводных течений, никаких проблем в компании, которые меня подтолкнули к этому решению, не было. Как мне кажется, внутри Ozon у нас получилось создать команду, которая сможет продолжить развивать компанию и отрасль без меня», — поделился Беляков.
«Сергей Беляков больше трех лет развивал важные стратегические инициативы, прежде всего в области взаимодействия с органами государственной власти, и много сделал для появления и развития стандартов и институтов функционирования всей ecom-отрасли», — отметил представитель Ozon.
После того как весной 2022 года пост главы компании покинул попавший под санкции Александр Шульгин, Ozon управляется наблюдательным советом, в состав которого входят ключевые топ-менеджеры компании. Руководящие позиции в двух основных юрлицах компании заняли директор по развитию бизнеса Сергей Паньков (ООО «Интернет Решения») и управляющий директор Сергей Беляков (ООО «Озон Холдинг»). Спустя год, весной 2023-го, место Панькова занял Александр Гейль.
По словам представителя Ozon, в руководстве бизнесом компании ничего не меняется, по-прежнему его будет осуществлять коллегиальный орган.
Беляков пришел в Ozon в 2021 году. До этого он с 2018 года возглавлял российскую Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), в 2012–2014 годах был замглавы Минэкономразвития.
Ozon является вторым по объему продаж маркетплейсом в России, занимая 35,5% рынка, оценивала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Оборот маркетплейса в 2023 году вырос вдвое, до 1,7 трлн руб. К сравнению, весь российский рынок интернет-торговли оценивается в 6,4 трлн руб. Выручка Ozon также выросла — до 424 млрд руб. против с 277 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA составил 4,2 млрд руб. после отрицательного значения в 3,2 млрд руб. в 2022-м. Чистый убыток за год снизился на 27% — до 42,6 млрд руб. В начале года ФАС оценила совместную долю Wildberries и Ozon в 80% рынка, заявив, что площадки занимают доминирующее положение. Параллельно последние 1,5 года власти активно обсуждают инициативы по регулированию рынка электронной торговли.
Сейчас крупнейшими акционерами Ozon являются АФК «Система» (31,8% акций) и «Восток Инвестиции», образованный российской командой инвесткомпании Baring Vostok Capital Partners (27,64%).
Представитель АФК «Система» отказался комментировать уход Белякова из Ozon. РБК направил запрос в «Восток Инвестиции».
По словам гендиректора «INFOLine Аналитики» Михаила Бурмистрова, команда под руководством Белякова «внесла большой вклад в работу по формированию госорганами правильного понимания процессов, которые происходят на рынке онлайн продаж». «Видно, что уровень понимания, который сейчас есть у органов власти в части происходящих в отрасли процессов, существенно улучшился, что полезно в условиях, когда ведется разработка большого количества очень сложных нормативных документов, чреватых серьезными рисками. Многие из них усилиями Ozon удалось снять», — рассуждает Бурмистров. По его словам, также Сергей Беляков внес заметный вклад в формирование правил, по которым сейчас работают маркетплейсы. «Ozon был одним из инициаторов создания рабочей группы по саморегулированию e-commerce с ФАС, которая разработала единые стандарты взаимодействия маркетплейсов с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов. Во время работы Белякова Ozon вошел во многие полезные для себя партнерства и эксперименты: по продаже рецептурных препаратов, алкоголя, инициировал проекты по борьбе с контрафактом с Роскачеством, Росаккредитацией, ЦРПТ», — указал глава «INFOLine Аналитики».
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отметил, что Сергей Беляков долгое время «ассоциировался с традиционным ретейлом, а с приходом в Ozon отрасль интернет-торговли уже невозможно представить без него». «Несмотря на темпы развития e-commerce, наш рынок очень небольшой, и на нем все друг друга знают, поэтому все яркие события в отрасли проходили при его непосредственном участии. Сергей определенно лидер и настоящий профессионал», — говорит Соколов.
Как может поменяться состав акционеров Ozon
Как рассказывали ранее источники РБК, в феврале этого года российские власти, согласовав продажу активов Baring Vostok в России и в том числе доли в Ozon, выдвинули условие, что «Восток Инвестиции» продадут указанный пакет некой отечественной структуре, которая, по требованию Baring Vostok, ни сама, ни ее владельцы не должна находиться под санкциями. Одним из претендентов на долю «Восток Инвестиции» в Ozon, по словам собеседников РБК, был холдинг VK, но если такая сделка и состоится, она должна быть сложно структурированной, оговаривался один из собеседников, поскольку нынешний глава VK Владимир Кириенко находится под санкциями. В самом VK настаивали, что «не планируют инвестировать в маркетплейсы».