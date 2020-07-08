Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 71,24 (-0,93) Инвестиции, 12:43
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 80,41 (-1,06) Инвестиции, 12:43
Российские военные заявили о скорой провокации с химоружием в Сирии Политика, 23:44 Грызлов сообщил об отказе Киева от договоренностей по обмену пленными Политика, 23:35 В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом Общество, 23:25 Журналист получил протокол о фейке за статью о рассадниках COVID в Томске Общество, 23:01 Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн Бизнес, 22:55 МВД возбудило дело из-за взлома аккаунта депутата Горелкина в Telegram Технологии и медиа, 22:43 Певца Дмитрия Колдуна госпитализировали в Минске Общество, 22:31 «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в чемпионате России Спорт, 22:24 В ОНК заявили об отсутствии серьезных жалоб у Сафронова на условия в СИЗО Общество, 22:24 Союз журналистов сообщил об объяснении полицией задержаний на Лубянке Общество, 22:15 Главного тренера «Спартака» удалили в матче с «Локомотивом» Спорт, 22:01 Мурашко назвал сильнее всего поражаемые коронавирусом органы Общество, 21:57 В Нидерландах полиция нашла камеры пыток в транспортных контейнерах Общество, 21:53 Алонсо выступит в «Формуле-1» в 2021 году. Главное о возвращении чемпиона Спорт, 21:40
Технологии и медиа ,  
0 

МВД возбудило дело из-за взлома аккаунта депутата Горелкина в Telegram

Спустя два месяца МВД все же возбудило уголовное дело из-за заявления депутата Антона Горелкина о взломе Telegram-аккаунта. По словам депутата, это первый случай в России, когда взлом Telegram становится поводом для расследования
Антон Горелкин
Антон Горелкин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

МВД возбудило уголовное дело из-за взлома Telegram-аккаунта депутата Антона Горелкина. Копию сообщения ведомства он опубликовал в своем Telegram-канале.

О возбуждении уголовного дела МВД заявило в ответе на обращение Горелкина. В ведомстве сообщили, что по его просьбе провели доследственную проверку, после чего 13 июня управление МВД в Новосибирске возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). Эта статья подразумевает наказание в диапазоне от штрафа 200 тыс. руб. до лишения свободы на срок до двух лет.

Письмо из ведомства подписано заместителем министра Михаилом Ваничкиным.

«Мой случай, кажется, первый в России, когда по взлому аккаунта в Telegram возбуждено уголовное дело. Точно это утверждать не берусь, но гуглеж прецедентов не обнаружил», — прокомментировал этот документ Горелкин. Он заявил, что ему неважно, какое наказание назначат злоумышленнику, — от полиции он в первую очередь ждет имени виновного.

РБК направил запрос в МВД.

О попытке взлома своего Telegram-аккаунта Горелкин рассказал 30 апреля. Он опубликовал скриншот с записью логов активности аккаунта. На нем было видно, что кто-то из Новосибирска дважды заходил в его аккаунт с двух разных устройств. «Ко мне неожиданно пришло СМС о попытке входа и оповещение самого Telegram. Потом в списке активных сессий я обнаружил две лишние. Единственный способ, как это могли сделать, — перехват СМС-сообщения», — рассказал Горелкин.

В даркнет утекла база данных нескольких миллионов пользователей Telegram
Технологии и медиа
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Он указал, что в связи с этим у него «появились вопросы» к его оператору связи («Билайну») и к правоохранительным органам. «Я догадываюсь, кто стоит за этим преступлением. Если они такое творят с депутатом Госдумы, то кто вообще может считать себя защищенным? Специально предаю всю историю огласке и буду ее публично отслеживать. Такие вещи нельзя спускать с рук: сегодня взломали меня, а завтра — любого из вас», — добавил он.

В пресс-службе «Билайна» сообщали, что ведут расследование инцидента. «Надеюсь, что «Билайн» после проверки ответит мне по существу, а не формальной отпиской», — сказал на это Горелкин.

Антон Горелкин — депутат Госдумы из фракции «Единой России». Он входит в думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Наиболее громкой его инициативой стал законопроект о значимых информационных ресурсах, в соответствии с которым доля иностранцев в компаниях, которым принадлежат значимые интернет-ресурсы, не должна превышать 20%. Обсуждение документа в Госдуме приводило к обвалу акций «Яндекса». Позднее он забрал законопроект на доработку.

Мессенджер Telegram был заблокирован в России с апреля 2018 года. Роскомнадзор блокировал его по решению суда из-за отказа разработчиков передавать ФСБ ключи дешифровки сообщений, которые спецслужба требовала, мотивируя это необходимостью бороться с терроризмом. Несмотря на попытки блокировки, Telegram продолжал функционировать в России, в нем действовали каналы официальных ведомств и политиков (например, того же Горелкина). В июне 2020 года Роскомнадзор прекратил блокировку мессенджера.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Роман Кирьянов
Теги: взлом аккаунта, Telegram
Материалы по теме
В даркнет утекла база данных нескольких миллионов пользователей Telegram
Технологии и медиа
Что думают власть и бизнес о разблокировке Telegram
Бизнес
Суд заявил о праве Роскомнадзора самостоятельно разблокировать Telegram
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter