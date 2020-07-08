МВД возбудило дело из-за взлома аккаунта депутата Горелкина в Telegram

Спустя два месяца МВД все же возбудило уголовное дело из-за заявления депутата Антона Горелкина о взломе Telegram-аккаунта. По словам депутата, это первый случай в России, когда взлом Telegram становится поводом для расследования

Антон Горелкин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

МВД возбудило уголовное дело из-за взлома Telegram-аккаунта депутата Антона Горелкина. Копию сообщения ведомства он опубликовал в своем Telegram-канале.

О возбуждении уголовного дела МВД заявило в ответе на обращение Горелкина. В ведомстве сообщили, что по его просьбе провели доследственную проверку, после чего 13 июня управление МВД в Новосибирске возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). Эта статья подразумевает наказание в диапазоне от штрафа 200 тыс. руб. до лишения свободы на срок до двух лет.

Письмо из ведомства подписано заместителем министра Михаилом Ваничкиным.

«Мой случай, кажется, первый в России, когда по взлому аккаунта в Telegram возбуждено уголовное дело. Точно это утверждать не берусь, но гуглеж прецедентов не обнаружил», — прокомментировал этот документ Горелкин. Он заявил, что ему неважно, какое наказание назначат злоумышленнику, — от полиции он в первую очередь ждет имени виновного.

РБК направил запрос в МВД.