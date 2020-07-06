Власти Москвы ответили на подачу в ЕСПЧ иска из-за распознавания лиц

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Московские власти обладают правами на сбор данных с помощью систем видеонаблюдения и их обработку с помощью технологий распознавания лиц, сообщили РБК в департаменте информационных технологий мэрии Москвы (ДИТ).

У мэрии есть все «необходимые правовые основания для приема-передачи, хранения и обработки видеоинформации», столичные власти делают это «исключительно в целях повышения уровня обеспечения безопасности жителей города Москвы, эффективности управления городским хозяйством, комфорта и удобства повседневной жизни граждан», подчеркнули в департаменте.

Так в мэрии отреагировали ответил на подачу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобы на применение технологии распознавания лиц во время митингов в российской столице.

В пресс-службе мэрии заверили, что распознавание лиц применяется на любых городских мероприятиях, а не только на акциях протеста: «Например, за время новогодних праздников благодаря системе видеоаналитики правоохранительным органам удалось задержать 34 человека, находившихся в федеральном розыске».