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Власти Москвы ответили на подачу в ЕСПЧ иска из-за распознавания лиц

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Московские власти обладают правами на сбор данных с помощью систем видеонаблюдения и их обработку с помощью технологий распознавания лиц, сообщили РБК в департаменте информационных технологий мэрии Москвы (ДИТ).

У мэрии есть все «необходимые правовые основания для приема-передачи, хранения и обработки видеоинформации», столичные власти делают это «исключительно в целях повышения уровня обеспечения безопасности жителей города Москвы, эффективности управления городским хозяйством, комфорта и удобства повседневной жизни граждан», подчеркнули в департаменте.

Так в мэрии отреагировали ответил на подачу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобы на применение технологии распознавания лиц во время митингов в российской столице.

В пресс-службе мэрии заверили, что распознавание лиц применяется на любых городских мероприятиях, а не только на акциях протеста: «Например, за время новогодних праздников благодаря системе видеоаналитики правоохранительным органам удалось задержать 34 человека, находившихся в федеральном розыске».

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По мнению бывшего замминистра энергетики и оппозиционера Владимира Милова и общественного деятеля Алены Поповой, подавших жалобу в ЕСПЧ, применение технологии распознавания лиц на митингах нарушает право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать процедуры идентификации во время митинга — право на свободу собраний (ст. 11).

Теги: Департамент информационных технологий, Москва, распознавание лиц
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