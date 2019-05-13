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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Шнуров сообщил о планах после закрытия группы «Ленинград»

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров пообещал, что группа просуществует как минимум год, сообщает ТАСС.

«Не надо ни в коем случае расстраиваться, впереди еще целый год. Заложены уже два клипа, которые скоро выйдут. Много песен написано. Мы еще порадуем», — заявил музыкант.

Шнуров отметил, что после будет готов рассмотреть любые предложения, но пока не нуждается в деньгах. «Мне бы хотелось бы как-то ничем не позаниматься. Это занятие прельщает меня уже давно. Ничегонеделание — это тоже классное занятие», — сказал он.

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Успех группы Шнуров объяснил тем, что в течение многих лет коллективу удавалось делать «уникальный продукт». Однако, по его словам, после закрытия «Ленинграда» он может совсем завершить музыкальную карьеру.

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Помимо прочего, на пресс-конференции музыкант представил логотип, который для группы нарисовал дизайнер Артемий Лебедев. Лого также появилось в анимированном клипе, рассказывающем о его создании, который Шнуров опубликовал в своем Instagram.

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В конце марта музыкант рассказал о закрытии «Ленинграда», объяснив решение тем, что закончилась близкая группе «эпоха застоя». Он также отметил, что гастрольный тур группы в девяти российских городах станет последним.

Теги: Сергей Шнуров, «Ленинград», Артемий Лебедев
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