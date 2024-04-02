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Технологии и медиа ,  
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В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram в России произошел сбой
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Пользователи в России сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, в приложении не загружаются медиафайлы.

По данным сервиса Downradar, за последний час поступило более 1,4 тыс. жалоб. Большая часть из них — из Москвы. Небольшое число жалоб зафиксировали в Белоруссии и на Украине.

Портал сбой.рф не сообщает о перебоях в работе Telegram. Всего за 2 апреля зарегистрировано около 80 жалоб, однако в комментариях пользователи пишут о проблемах с медиа.

Downdetector сообщает о единичных жалобах за рубежом.

В работе Telegram и других мессенджеров произошел массовый сбой
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Предыдущий сбой в работе Telegram произошел 22 марта на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Роскомнадзор сообщил о кратном росте нагрузки на серверы популярных сервисов. По данным Downradar, с проблемами столкнулись в основном пользователи из Москвы.

Вечером 22 марта в «Крокус» ворвались вооруженные мужчины и открыли огонь по людям, затем они подожгли здание и скрылись. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще более 550 пострадали.

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