В работе Telegram произошел сбой

Фото: Carl Court / Getty Images

Пользователи в России сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, в приложении не загружаются медиафайлы.

По данным сервиса Downradar, за последний час поступило более 1,4 тыс. жалоб. Большая часть из них — из Москвы. Небольшое число жалоб зафиксировали в Белоруссии и на Украине.

Портал сбой.рф не сообщает о перебоях в работе Telegram. Всего за 2 апреля зарегистрировано около 80 жалоб, однако в комментариях пользователи пишут о проблемах с медиа.

Downdetector сообщает о единичных жалобах за рубежом.

Предыдущий сбой в работе Telegram произошел 22 марта на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Роскомнадзор сообщил о кратном росте нагрузки на серверы популярных сервисов. По данным Downradar, с проблемами столкнулись в основном пользователи из Москвы.