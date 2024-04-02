В работе Telegram произошел сбой
Пользователи в России сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, в приложении не загружаются медиафайлы.
По данным сервиса Downradar, за последний час поступило более 1,4 тыс. жалоб. Большая часть из них — из Москвы. Небольшое число жалоб зафиксировали в Белоруссии и на Украине.
Портал сбой.рф не сообщает о перебоях в работе Telegram. Всего за 2 апреля зарегистрировано около 80 жалоб, однако в комментариях пользователи пишут о проблемах с медиа.
Downdetector сообщает о единичных жалобах за рубежом.
Предыдущий сбой в работе Telegram произошел 22 марта на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Роскомнадзор сообщил о кратном росте нагрузки на серверы популярных сервисов. По данным Downradar, с проблемами столкнулись в основном пользователи из Москвы.
Вечером 22 марта в «Крокус» ворвались вооруженные мужчины и открыли огонь по людям, затем они подожгли здание и скрылись. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще более 550 пострадали.
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