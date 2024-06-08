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В институте РАН заявили об ударе по Земле тяжелыми частицами от Солнца

Удары солнечными тяжелым частицами являются довольно редким событием, отметил ученый. По его словам, частицы не могут проникнуть к поверхности Земли
Солнце
Солнце (Фото: NASA)

Около 6:00 мск по Земле достигли тяжелые частицы от Солнца, сообщил РБК руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев. В основном по планете ударили протоны очень высоких энергий — от 10 млн электронвольт и вплоть до выше 100 млн.

По словам ученого, такие удары являются довольно редким событием. Если перевести энергию частиц в температуру, то она будет соответствовать значениям около одного миллиарда градусов, отметил Богачев. Сейчас потоки частиц этих энергий повышены примерно в 10 тыс. раз в сравнении с обычными значениями, и останутся на близком уровне в течение не менее 2-3 суток, прогнозирует глава лаборатории.

При этом частицы не могут проникнуть к поверхности Земли. Радиационный фон в околоземном космическом пространстве сейчас исключительно негативный, «можно лишь посочувствовать спутникам, особенно работающим на высоких орбитах», сказал Богачев.

На Солнце произошла сильная вспышка
Общество
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

К удару привела двойная солнечная вспышка, которая близка к X классу. Она произошла около полуночи в активной области 3697. Ученый пояснил, что это первое протонное событие, созданное данной областью при ее текущем (втором по счету) прохождении мимо Земли.

Область находится близко к линии Солнце-Земля, поэтому через двое суток не исключен плазменный удар с магнитными бурями, предупредил он. В отличие от протонов, которые доходят до Земли за время порядка часа (они двигаются со скоростью всего лишь в несколько раз ниже скорости света), именно столько времени требуется плазменным облакам, чтобы добраться до Земли, рассказал ученый.

В начале мая ученые предупредили о приближении Солнца к предполагаемому максимуму активности. Он ожидается в 2024–2026 годах, а на его фоне происходит учащение солнечных вспышек.

Ученые предупредили о приближении Солнца к максимуму активности
Общество
Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

При контакте облака плазмы с Землей может произойти магнитная буря, которая приводит к неполадкам в работе энергосистем и сбивает пути миграции животных.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на пять классов — A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 означает мощность излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При каждом переходе к следующему классу мощность увеличивается в десять раз.

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