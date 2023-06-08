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VK объявил о запуске авторизации по лицу и отпечаткам

VK запустил авторизацию по лицу и пальцу
Пока авторизация с помощью лица и отпечатка пальцев доступна в тестовом режиме части пользователей, летом ее планируют открыть для всех
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Холдинг VK планирует летом предоставить пользователям сервис OnePass, который позволит входить в аккаунт с помощью встроенных в устройства технологий авторизации, таких как Touch ID и Face ID. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Вконтакте»

Сейчас компания проводит тестирование новых возможностей. «OnePass доступен части пользователей «ВКонтакте» и сервисов VK в рамках тестирования. Публичный запуск для всей аудитории планируется летом, также функция появится в партнерских сервисах, где доступна авторизация через VK ID», — пояснили в компании.

Авторизация через OnePass занимает несколько секунд, заверили разработчики. «Данную функцию поддерживает большинство современных смартфонов, планшетов и ПК. Обработка данных происходит на самом устройстве, они не передаются сервисам VK», — говорится в пресс-релизе.

«Половина пользователей VK ID используют беспарольные способы авторизации, которые обеспечивают оптимальное сочетание удобства и безопасности. Мы запускаем OnePass, чтобы расширить список доступных пользователям способов авторизации и сделать процесс входа в аккаунт для них еще более быстрым и универсальным. В перспективе пользователи смогут входить по Face ID, Touch ID и другим подобным способам авторизации также более чем на 66 тыс. сервисов наших партнеров», — пояснил директор департамента экосистемных сервисов VK Иван Смирнов.

«Согласно нашему опросу, треть пользователей используют одинаковые пароли на всех ресурсах, что повышает риск компрометации аккаунтов. <...> Беспарольная авторизация — передовая технология, которую развивают лидеры IT-отрасли во всем мире. Она обеспечивает высокий уровень безопасности аккаунтов и предоставляет многоуровневую защиту от потенциального взлома», — сообщил директор департамента защиты клиентов VK Рустэм Газизов.

В апреле 2023 года Фонд национального благосостояния (ФНБ) приобрел облигации ООО «ВК» на 60 млрд руб.

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ООО «ВК» (до 25 февраля 2022 года — ООО «Мэйл.ру») по итогам 2022 года получило чистый убыток на 8,2 млрд руб. при выручке 48,4 млрд руб. 5 мая компания объявила, что завершила размещение по закрытой подписке облигаций объемом 60 млрд руб., не назвав инвесторов. В сообщении говорилось, что VK направит полученные средства на реализацию стратегии, развитие действующих сервисов и запуск новых продуктов.

Средства ФНБ размещены в облигации VK в рамках новых полномочий Минфина по размещению резервов в 2023 году, в том числе в акции и облигации российских эмитентов, не связанные с финансированием так называемых самоокупаемых инфраструктурных проектов (п. 40 ст. 9 закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс).
 

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
VK авторизация приложение
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