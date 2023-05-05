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Минфин выделил из ФНБ 95 млрд руб. VK и «антисанкционному» страховщику

Минфин выделил из Фонда национального благосостояния почти 95 млрд руб. интернет-холдингу VK и новому страховщику авиационной отрасли (НСК). Средства вложены в облигации ООО «ВК» и ООО «НЛК-Финанс»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В апреле 2023 года Фонд национального благосостояния (ФНБ), находящийся под контролем Минфина, приобрел облигации ООО «НЛК-Финанс» на 34,95 млрд руб. и облигации ООО «ВК» на 60 млрд руб., следует из сообщения Минфина, поступившего в РБК.

«НЛК-Финанс» — это «дочка» страховой компании НСК, созданной в ноябре 2022 года. В декабре ЦБ выдал НСК лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования и добровольного личного страхования (за исключением добровольного страхования жизни). НСК владеет почти 100% долей «НЛК-Финанс». В свою очередь, сама НСК была учреждена федеральным государственным унитарным предприятием «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, НСК создана для страхования рисков авиационной отрасли и авиаперевозчиков в связи с санкционным давлением на эту отрасль и блокировкой в ряде случаев традиционных механизмов авиастрахования. В декабре 2022 года правительство включило в совет директоров НСК трех представителей госведомств, а именно Минтранса, Минфина и Минэкономразвития.

ООО «ВК» (до 25 февраля 2022 года ООО «Мэйл.ру») по итогам 2022 года получила чистый убыток на 8,2 млрд руб. при выручке 48,4 млрд руб. В пятницу, 5 мая, компания объявила, что завершила размещение по закрытой подписке облигаций объемом 60 млрд руб., не назвав инвесторов. В сообщении уточняется, что VK направит полученные средства на реализацию стратегии, развитие действующих сервисов и запуск новых продуктов.

Средства ФНБ размещены в облигации VK и «НЛК-Финанс» в рамках новых полномочий Минфина по размещению резервов в 2023 году в том числе в акции и облигации российских эмитентов, не связанные с финансированием так называемых самоокупаемых инфраструктурных проектов (пункт 40 статьи 9 закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс).

Помимо этих инвестиций, из ФНБ в апреле были потрачены 4,26 млрд китайских юаней и 6,4 т золота: в рамках обмена с Банком России Минфин получил 83,2 млрд руб. для финансирования дефицита федерального бюджета, а ЦБ проводил зеркальные продажи юаней на валютном рынке. Минфин продает юани из резервов с начала 2023 года в связи с недополученными нефтегазовыми доходами. Эти продажи продолжатся и в мае, сообщало ведомство 4 мая, хотя аналитики ждут скорого возобновления покупок китайской валюты в резервы.

В результате на 1 мая 2023 года объем ФНБ составил 12,5 трлн руб., из которых 6,8 трлн руб. — ликвидная часть, то есть средства Минфина на счетах в ЦБ в евро, юанях и золоте в обезличенной форме. Остальная часть вложена в инфраструктурные проекты, на депозиты в ВЭБ.РФ и в акции и облигации российских компаний (Сбербанк, «Аэрофлот», РЖД и т.д.).

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санкции VK НСК авиация ФНБ Минфин
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