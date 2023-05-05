«Ведомости» узнали о разработке VK аналога Tinder

Tinder полностью уйдет из России к 30 июня, сообщила компания-владелец сервиса в начале мая. По данным «Ведомостей», VK уже разрабатывает собственный аналог приложения, который не будет привязан к аккаунту во «ВКонтакте»

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VK создаст собственное приложение для знакомств после ухода из России американской Match Group, которой принадлежит Tinder. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к компании.

Газета отмечает, что сейчас во «Вконтакте» уже есть внутренний сервис «VK Знакомства», однако в новом приложении, которое может появиться уже летом 2023 года, пользователям не нужно будет идентифицироваться через аккаунт во «Вконтакте».

В мае 2023 года совокупная аудитория «VK Знакомств» год к году выросла на 81% и достигла 22,1 млн уникальных пользователей, говорится в сообщении VK от 2 мая. Активная месячная аудитория сервиса составила более 2,4 млн человек.

Один из источников «Ведомостей» пояснил, что набранная база пользователей во «Вконтакте» позволяет расширять аудиторию сервиса, но в то же время служит сдерживающим фактором. По его словам, некоторых пользователей смущает тот факт, что в сервисе знакомств им может попасться кто-то из уже добавленных в друзья пользователей соцсети.

Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов также считает, что знакомства — это интимная вещь, и люди редко хотят совмещать личное с общественным. «Во «В онтакте» общаются с друзьями, смотрят кино, слушают музыку. Поэтому выделение функционала знакомств в отдельную площадку — логичный шаг», — заявил он.

«VK Знакомства» популярны лишь на уровне внутреннего сервиса, поэтому создание отдельного приложения выглядит более логично, отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. При правильном позиционировании и удобстве приложения с точки зрения размещения анкет, знакомств, оплаты и т.д. его аудитория сможет минимум в 2 раза превысить аудиторию «VK Знакомств» и приблизиться к 50 млн человек, прогнозирует он.

Приложение для знакомств Tinder полностью уйдет из России к 30 июня 2023 года, говорится в опубликованном 2 мая отчете владельца сервиса — американской компании Match Group. Match Group принадлежит более 40 сайтов и приложений знакомств. Помимо Tinder это также присутствующий в России Azar и ряд др.

Что именно будет означать заявление Match Group для российских пользователей ее сервисов, в отчете не уточняется. Представитель Match Group отказался давать РБК какие-либо пояснения сверх тех, что приведены в отчете.

Tinder — приложение, предназначенное для знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации. После начала военной операции на Украине сервис прекратил рекламные кампании в России и отключил платные опции, которые в том числе позволяли скрывать рекламу. В 2019–2021 годах Tinder входил в тройку лидеров России по числу уникальных пользователей, уступая Badoo (второе место) и «Одноклассникам» (бессменный лидер в указанный период). Одновременно с этим во втором и третьем кварталах 2021 года Tinder обошел «Одноклассники» и стал лидером в России по тратам пользователей.

До этого, в марте 2022 года, о прекращении работы в России объявили сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz. Их владелец, американская Bumble Inc., сообщала, что удалит приложения App Store и Google Play в России и Белоруссии. В апреле сайт Badoo перестал работать в обеих странах.

Ранее о разработке собственного аналога Tinder также сообщала сеть ювелирных магазинов Sunlight. По словам представителя сети, новое приложение интегрируется в основное приложение Sunlight, а по функционалу представляет собой смесь Tinder и TikTok. На разработку Sunlight уже потратила 120 млн руб., говорил он в феврале.