«Национальная лотерея» нашла главу вместо ушедшего в «Почту России»

Преемником ушедшего в «Почту России» Волкова в «Национальной лотерее» стал банкир из ВТБ

Инвестбанкир из ВТБ Евгений Савельев назначен гендиректором ООО «Спортивные лотереи» (работает под брендом «Национальная лотерея»). Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Прежний глава «Национальной лотереи» Михаил Волков 10 января перешел на должность гендиректора «Почты России», сменив на этом посту Максима Акимова.

Ранее Савельев, как сообщили в «Национальной лотерее», занимался «крупными инвестиционными проектами и запуском новых диджитал-проектов в рамках группы ВТБ». «Под его руководством компания намерена усилить продвижение лотерейного бизнеса в России, поддерживая стратегические спортивные инициативы нашей страны», — отметили в пресс-службе.

На новом посту Савельев будет отвечать за системное развитие ООО «Спортивные лотереи», запуск и реализацию новых продуктов и услуг, укрепление рыночных позиций и финансового результата компании, а также расширение участия в российских спортивных проектах, уточнили в компании.

Савельев является выпускником Финансовой академии при правительстве России, имеет степень Executive MBA бизнес-школы INSEAD. В прошлом занимал различные должности в банке «Интеза», Альфа-банке и МДМ Банке. В 2010 году перешел в группу ВТБ на пост вице-президента, работал в «ВТБ Капитале», где отвечал за финансирование крупных инвестиционных проектов с привлечением заемных средств.

Оператор ООО «Спортивные лотереи», распространяющий организуемую Минфином «Национальную лотерею», появился в 2020 году. 49% компании принадлежат ВТБ, 51% — президенту Международной федерации бокса Умару Кремлеву. Активную деятельность по продаже лотерейных билетов компания запустила только в августе 2022 года. В декабре «Национальная лотерея» сообщала, что по еженедельным тиражным лотереям занимает около 20% рынка, а ее сеть насчитывает 74 тыс. точек продаж.

С лета 2014 года в России легальны только государственные лотереи, организованные Минспортом и Минфином. Единственным конкурентом «Национальной лотереи» выступает АО ТК «Центр», известное под брендом «Столото».