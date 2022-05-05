Радио «Радонеж» сообщило о блокировке YouTube-трансляции за дискриминацию

Фото: radonezhtv / YouTube

YouTube заблокировал трансляции канала радио «Радонеж» из-за «дискриминационных высказываний» в программах, посвященных военной операции на Украине, в ближайшее время видео на канале обновляться не будет, сообщает радиостанция.

Из-за формулировки причины блокировки «Радонеж» не рассчитывает на успех апелляции к YouTube, отмечает радиостанция. Радио собирается обратиться с жалобой в Роскомнадзор.

Как рассказал директор радио Евгений Никифоров, во время Великого поста «Радонеж» также подвергался DDoS-атаке.

В конце февраля Google запретил российским государственным СМИ размещать рекламу на своих платформах, затем заблокировал каналы RT и Sputnik в Европе. В марте YouTube заблокировал 54 канала российских СМИ. Среди них — РБК, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, «Известия», «Пятый канал», «Русское радио», «Царьград», «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24», Sputnik, «РИА Новости». До этого был заблокирован телеканал «Спас».

В ответ Роскомнадзор потребовал от Google перестать ограничивать российские СМИ на YouTube и пригрозил компании двумя административными протоколами по ст. 13.41 КоАП. По ней предусмотрен штраф до 8 млн руб. В случае повторного нарушения размер взыскания может вырасти до 20% годовой выручки. Поводом стал отказ YouTube удалить материалы о военной операции России на Украине по требованию Генеральной прокуратуры.

В середине апреля YouTube заблокировал каналы региональных филиалов ВГТРК без объяснения причин, Роскомнадзор потребовал снять эти ограничения. В ведомстве указали, что ограничительные меры, введенные администрацией видеохостинга, «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».