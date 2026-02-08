Эксперты сообщили, что тема умного дома «тонет» из-за ограничений

Сбои в работе умной бытовой техники и других устройств могут быть связаны как с блокировками, так и решениями самих компаний, сообщили эксперты. Дистрибьюторы указывают, что проблема касается ограниченного числа брендов

Cбои в работе умной бытовой техники, с которыми столкнулись россияне, могут быть связаны с блокировками и разрывом цифровых цепочек из-за санкций, рассказали опрошенные РБК эксперты.

На прошлой неделе в социальных сетях и телеграм-каналах начали появляться жалобы на сбои в работе бытовых приборов европейских марок, в том числе на невозможность обновить программное обеспечение и отсутствие доступа к облачным серверам и специализированным приложениям.

Это может быть связано как с веерными блокировками, так и решениями самих компаний, пояснил в разговоре с РБК ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: «Есть компании, которые сами отключили умную технику. Например, компания LG. Из России воспользоваться их приложением невозможно».

По словам Муртазина, блокировки и ограничения не несут тотального характера, из-за чего техника периодически «оживает». В то же время у российских пользователей нет уверенности, что умные устройства будут работать в будущем, поэтому россияне отдают предпочтение простым бытовым приборам. «Тема умного дома из-за блокировок начинает, в общем-то, тонуть», — отметил аналитик.

Предприниматель и эксперт в области технологий Николай Турубар указал, что сбои касаются не только бытовой техники, но и электронных устройств, которые официально в России не поддерживаются, например некоторых фитнес-браслетов. «Это прямое следствие разрыва цифровых цепочек: техника западных брендов, зависящая от облачных сервисов и приложений, теряет умные функции из-за недоступности серверов за пределами России. Проблема проявляется в исчезновении приложений, невозможности удаленного управления и активации новых устройств», — уточнил Турубар.

Он считает, что российская аудитория не будет полностью отказываться от умной техники. По словам эксперта, в России уже появился новый серый рынок, занимающийся «перепрошивкой» устройств. Кроме того, добавил Турубар, большая часть техники может выполнять свою работу при управлении с помощью кнопок на корпусе.

Жалобы на сбои

Помимо жалоб на сбои в работе умной бытовой техники — стиральных и посудомоечных машин, холодильников и т.д. — в соцсетях начали появляться сообщения о неполадках с двигателями и прочими системами автомобилей Porsche в России. Ряд телеграм-каналов связывали это с активацией «глушилок» от беспилотников.

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова в разговоре с Autonews исключила, что ограничения, связанные с обеспечением безопасности, могут нанести вред программному обеспечению автомобилей. При этом она отметила, что «глушилки» могут негативно повлиять на навигационные системы. В пресс-службе АО «ГЛОНАСС» сообщили Autonews, что «глушилки» не влияют на работу их системы, подобных фактов не зафиксировано.

Что говорят дистрибьюторы

Представители дистрибьюторов сообщили РБК, что знают о проблемах с умной техникой, они не носят массового характера и касаются ограниченного числа брендов.

По словам руководителя направления брендовой дистрибуции 3Logic Group Игоря Цесарского, блокировка может затронуть устройства, которые не были предназначены для продажи на территории России. «Соответственно, такие устройства не обслуживаются в авторизованных сервисных центрах в рамках официальной гарантии, а само их использование зачастую сопряжено с необходимостью указания иного региона», — сказал он. Говорить о том, что все подобные случаи связаны с политикой производителя, нельзя, поскольку для работы умных устройств часто используются ресурсы Amazon, Cloudflare и других, подчеркнул Цесарский: «Данные ресурсы часто попадают под различные блокировки».

Ведущий инженер по AI IoT (интернета вещей) производителя электроники Fplus Никита Корнеев сообщил, что наиболее заметные трудности возникли весной 2022 года, когда ряд крупных производителей прекратили поддержку своих облачных сервисов, интеграций и мобильных приложений, что привело к сбоям. Он добавил, что из-за блокировок отдельные сервисы стали работать нестабильно либо перестали функционировать вовсе, часть сбоев связана с санкционным давлением. «С высокой вероятностью проблема заключается в том, что многие крупные производители используют облачную инфраструктуру западных технологических компаний. В одних случаях ограничения вводятся с российской стороны, в других — со стороны зарубежных сервисов. Итогом становится частичный или полный отказ облачных функций устройств», — сказал Корнеев.

Как правило, сбои происходят в работе устройств, которые изначально были выпущены для других регионов и не прошли локализацию под российский рынок, заявил РБК продакт-менеджер компании diHouse Сергей Борщевский. По его словам, у электроники, которую поставляют в Россию по официальным каналам, проблем с удаленным управлением и обновлениями зафиксировано не было.