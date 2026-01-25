Автосервисы рассказали, как обходят блокировки Porsche в России

 Перейти к основному контенту
Сюжет
Радио РБК
Российские дилеры и автосервисы нашли способы устранять массовые сбои электронных систем Porsche, из-за которых автомобили переставали заводиться. Проблема затронула машины с телематикой и спутниковой сигнализацией
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Российские дилеры и автосервисы научились устранять проблемы с запуском автомобилей Porsche, возникающие из-за сбоев в работе штатных электронных систем. Об этом Радио РБК рассказали представители дилерских центров и профильные автоэксперты.

В декабре 2025 года владельцы Porsche стали чаще обращаться за сервисным обслуживанием из-за блокировки штатной сигнализации, работающей через спутниковые каналы связи. Рост обращений был зафиксирован с конца ноября, сообщили тогда РБК в дилерском центре «Рольф». В декабре, по словам участников рынка, проблема носила массовый характер — часть автомобилей не заводилась и требовала эвакуации в сервис.

Риск блокировки иномарок в России. «Опасные» модели и пути решения
Авто
Фото:DongChedi

Генеральный директор FRANK AUTO Ирина Франк сообщила РБК, что в компании заранее подготовились к подобным ситуациям. По ее словам, сервис закупил специализированное диагностическое оборудование, позволяющее перепрограммировать переменные коды доступа в автомобиле.

«Если автомобиль получил сигнал, из-за которого изменились коды, и он перестал заводиться, мы можем вмешаться, внести изменения и заново переписать коды. После этого автомобиль снова запускается», — пояснила она.

При этом Франк отметила, что для владельцев такие ситуации остаются крайне неприятными: в случае блокировки автомобиль приходится эвакуировать в сервис. По ее словам, нельзя исключать повторения подобных сбоев и в будущем, поскольку аналогичные риски сохраняются с 2022 года.

О второй волне обращений от владельцев современных автомобилей сообщил член правления Союза автосервисов, заместитель гендиректора «ЕвроАвто» Илья Плисов. По его словам, изначально сбои фиксировались в основном у Porsche, однако позднее аналогичные жалобы начали поступать и от владельцев BMW.

Россияне столкнулись с блокировкой Porsche через спутник
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

«Автомобили теряют часть функций: может отключаться GPS, штатная навигация, сигнализация. В отдельных случаях система воспринимает ситуацию как попытку угона и полностью блокирует движение автомобиля», — отметил он.

По оценке Плисова, проблема затрагивает прежде всего модели с расширенными функциями удаленного управления — дистанционным запуском, бесключевым доступом и сложными двусторонними брелоками. Он подчеркнул, что речь, скорее всего, идет не о программных ограничениях со стороны автопроизводителей, а о влиянии радиоэлектронной обстановки.

В ряде случаев, по словам эксперта, сервисам приходится частично отключать или демонтировать штатные электронные системы, включая заводские сигнализации и навигацию, чтобы автомобиль мог эксплуатироваться. При этом такие решения не являются штатными и не дают долгосрочных гарантий.

Проблема блокировки характерна прежде всего для Porsche, подтвердил автоэксперт по автомобилям VAG-группы, представитель проекта «Метод МалОва» Денис Иванов. Он пояснил, что система противоугонной телематики Porsche (PVTS) работает на частотах, которые могут пересекаться со средствами радиоэлектронных помех.

«Если в зоне эксплуатации включаются средства подавления сигналов, автомобиль может потерять возможность запуска. Сейчас эта проблема решается достаточно быстро — практически в любом сервисе Porsche. Стоимость работ составляет в среднем 30–40 тыс. руб. в зависимости от модели и года выпуска», — рассказал Иванов. По его словам, с автомобилями BMW подобных массовых проблем не наблюдается.

Компания Porsche приостановила свою деятельность в России после начала военной операции на Украине в 2022 году. В пресс-службе премиального бренда объясняли это решение «большой неопределенностью и текущими потрясениями». При этом, как сообщили Autonews.ru в компании, немецкий производитель не покинул Россию из-за сложностей с продажей активов. Однако с тех пор машины немецкой марки дилеры завозят на российский рынок по схеме параллельного импорта.

Продажи Porsche обвалились почти на всех рынках. В чем причина
Авто
Фото:DongChedi

У Porsche AG по-прежнему есть три российских дочерних предприятия (Porsche Russia, Porsche Center Moscow, PFS Russia). Руководитель отдела корпоративных коммуникаций Porsche AG Маттиас Раутер рассказывал, что попытки продать эти компании не увенчались успехом.

Авторы
Теги
Илья Трапезников, Ирина Хазова
Автомобили блокировка Porsche сбой спутник
Автосервисы рассказали, как обходят блокировки Porsche в России
РАДИО
 Общество, 13:23
