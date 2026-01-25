Автосервисы рассказали, как обходят блокировки Porsche в России
Российские дилеры и автосервисы научились устранять проблемы с запуском автомобилей Porsche, возникающие из-за сбоев в работе штатных электронных систем. Об этом Радио РБК рассказали представители дилерских центров и профильные автоэксперты.
В декабре 2025 года владельцы Porsche стали чаще обращаться за сервисным обслуживанием из-за блокировки штатной сигнализации, работающей через спутниковые каналы связи. Рост обращений был зафиксирован с конца ноября, сообщили тогда РБК в дилерском центре «Рольф». В декабре, по словам участников рынка, проблема носила массовый характер — часть автомобилей не заводилась и требовала эвакуации в сервис.
Генеральный директор FRANK AUTO Ирина Франк сообщила РБК, что в компании заранее подготовились к подобным ситуациям. По ее словам, сервис закупил специализированное диагностическое оборудование, позволяющее перепрограммировать переменные коды доступа в автомобиле.
«Если автомобиль получил сигнал, из-за которого изменились коды, и он перестал заводиться, мы можем вмешаться, внести изменения и заново переписать коды. После этого автомобиль снова запускается», — пояснила она.
При этом Франк отметила, что для владельцев такие ситуации остаются крайне неприятными: в случае блокировки автомобиль приходится эвакуировать в сервис. По ее словам, нельзя исключать повторения подобных сбоев и в будущем, поскольку аналогичные риски сохраняются с 2022 года.
О второй волне обращений от владельцев современных автомобилей сообщил член правления Союза автосервисов, заместитель гендиректора «ЕвроАвто» Илья Плисов. По его словам, изначально сбои фиксировались в основном у Porsche, однако позднее аналогичные жалобы начали поступать и от владельцев BMW.
«Автомобили теряют часть функций: может отключаться GPS, штатная навигация, сигнализация. В отдельных случаях система воспринимает ситуацию как попытку угона и полностью блокирует движение автомобиля», — отметил он.
По оценке Плисова, проблема затрагивает прежде всего модели с расширенными функциями удаленного управления — дистанционным запуском, бесключевым доступом и сложными двусторонними брелоками. Он подчеркнул, что речь, скорее всего, идет не о программных ограничениях со стороны автопроизводителей, а о влиянии радиоэлектронной обстановки.
В ряде случаев, по словам эксперта, сервисам приходится частично отключать или демонтировать штатные электронные системы, включая заводские сигнализации и навигацию, чтобы автомобиль мог эксплуатироваться. При этом такие решения не являются штатными и не дают долгосрочных гарантий.
Проблема блокировки характерна прежде всего для Porsche, подтвердил автоэксперт по автомобилям VAG-группы, представитель проекта «Метод МалОва» Денис Иванов. Он пояснил, что система противоугонной телематики Porsche (PVTS) работает на частотах, которые могут пересекаться со средствами радиоэлектронных помех.
«Если в зоне эксплуатации включаются средства подавления сигналов, автомобиль может потерять возможность запуска. Сейчас эта проблема решается достаточно быстро — практически в любом сервисе Porsche. Стоимость работ составляет в среднем 30–40 тыс. руб. в зависимости от модели и года выпуска», — рассказал Иванов. По его словам, с автомобилями BMW подобных массовых проблем не наблюдается.
Компания Porsche приостановила свою деятельность в России после начала военной операции на Украине в 2022 году. В пресс-службе премиального бренда объясняли это решение «большой неопределенностью и текущими потрясениями». При этом, как сообщили Autonews.ru в компании, немецкий производитель не покинул Россию из-за сложностей с продажей активов. Однако с тех пор машины немецкой марки дилеры завозят на российский рынок по схеме параллельного импорта.
У Porsche AG по-прежнему есть три российских дочерних предприятия (Porsche Russia, Porsche Center Moscow, PFS Russia). Руководитель отдела корпоративных коммуникаций Porsche AG Маттиас Раутер рассказывал, что попытки продать эти компании не увенчались успехом.
