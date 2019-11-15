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Netflix исправит фильм о концлагере по просьбе польского премьера
Матеуш Моравецкий посчитал, что показанная в документальной ленте карта якобы указывает на причастность его страны к созданию концлагерей в годы Второй мировой войны
Фото: Netflix

Netflix согласилась внести поправки в документальный фильм «Дьявол по соседству» после жалобы, которую в компанию направил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает The New York Times. Поводом стала карта Восточной Европы, продемонстрированная в самом начале фильма.

На ней изображена Польша в ее нынешних границах, в которых указано расположение нескольких концентрационных лагерей, созданных нацистами в годы Второй мировой войны: Аушвица (Освенцима), Треблинки, Собибора, Майданека. Моравецкий пожаловался на то, что от этой карты может сложиться впечатление, что организацией лагерей занималось польское правительство, а не нацисты.

В Netflix заявили, что изображение карты взяли из телевизионных репортажей о процессе над Демьянюком. В компании «не считают карту некорректной», однако для отсутствия разночтений внесут поправку в фильм. Показ карты будет сопровождаться титром о том, что концлагеря были созданы именно нацистами.

Помимо концлагерей на территории Польши на карте также указан концлагерь Равенсбрюк (в Восточной Германии), а также Терезиенштадт (на карте он расположен на территории Чехословакии).

Иван Демьянюк, о котором сделан фильм Netflix, является уроженцем Бердичевского уезда (современная Украина). Во время войны он служил в Красной армии, попал в плен, согласился сотрудничать с немцами и служил охранником в нескольких концлагерях.

После войны Демьянюку удалось бежать в США, где он долгое время жил под другим именем. Лишь в 2011 году суд в Мюнхене признал, что он действительно был охранником в Собиборе и сознательно участвовал в убийствах евреев. Однако в тюрьме он провел немного времени, до рассмотрения апелляции был выпущен на свободу и умер в 2012 году в доме престарелых в Баварии.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Netflix, Польша
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