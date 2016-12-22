ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,36 66,29 EUR Нал. 76,55 75,39 USD Бирж. 66,87 +0,30 EUR Бирж. 76,10 +0,57 USD ЦБ. 66,74 -0,09 EUR ЦБ. 75,61 -0,10 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3433,10 -442,20 IMOEX 2412,31 -1,36% RTSI 1134,07 -1,64% Brent 59,51 -5,28% DJIA 24947,67 -0,32% Nasdaq 7188,26 +0,42%
Количество DDoS-атак на онлайн-кассы выросло на 836%
Лента новостей
Кевин Харт отказался вести церемонию вручения «Оскара» 09:22, Общество В Кемеровской области два человека погибли и 20 пострадали из-за морозов 09:17, Общество Борьба с тревогой в офисе: нужны ли сотрудникам медитации 09:13, Потребрынок  Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 09:03, РБК и Thomson Reuters Количество DDoS-атак на онлайн-кассы выросло на 836% 09:00, Технологии и медиа В Нью-Йорке эвакуировали редакцию CNN из-за сообщения о бомбе 08:49, Общество Соцслужбы не получали заявления пенсионера о переводе доплаты Медведеву 08:32, Общество Инвесторы из Welltower вложат $1 млрд в больницы и дома престарелых 08:28, Quote Group-IB сообщила о сборе хакерами данных для санкций против россиян 08:22, Финансы Цифровая трансформация транспорта в России: быстрее, удобнее, надёжнее 08:20, РБК и ГТЛК СМИ узнали о совете ЦБ банкам на случай отключений от платежных систем 08:08, Финансы AliExpress назвал самые популярные запросы у россиян в 2018 году 08:00, Бизнес Ветер вынес рыболовецкое судно КНДР на мель в Приморье 07:41, Общество 9 способов навести порядок в мыслях и на рабочем месте 07:33, РБК, Jardin и Greenfield СМИ сообщили о планах властей Японии исключить Huawei и ZTE из госзакупок 07:29, Бизнес СМИ сообщили о скорых переменах в руководстве Пенсионного фонда 06:35, Общество Адвокат заявил об отсутствии планов Ассанжа покинуть посольство Эквадора 06:35, Политика Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 06:33, РБК и Huawei Bloomberg узнал о решении Трампа назначить Нойерт постпредом США при ООН 05:58, Политика Москалькова посетила трех раненых моряков в «Матросской Тишине» 05:26, Общество WSJ объяснила связь задержания финдиректора Huawei и санкций против Ирана 05:24, Общество Власти Франции привлекут более 89 тыс. полицейских на митинги в субботу 04:52, Политика 5 модных трендов этого сезона 04:22, РБК Pink и KUPIVIP.RU Пентагон разошелся с послом США в России в оценке будущего договора СНВ-3 04:19, Политика Джорджа Буша-старшего похоронили на территории библиотеки в Техасе 04:18, Общество Умер солист британской группы Buzzcocks Пит Шелли 03:41, Общество «Коммерсантъ» узнал о новых претензиях прокуратуры к сервису BlaBlaCar 03:32, Общество Генассамблея ООН не приняла резолюцию США по осуждению движения ХАМАС 03:17, Политика
Количество DDoS-атак на онлайн-кассы выросло на 836%
Технологии и медиа, 09:00
0
Количество DDoS-атак на онлайн-кассы выросло на 836%
В 2018 году количество DDoS-атак на онлайн-кассы в России выросло в 8 раз по сравнению с прошлым годом. Почему атаки не повлияли на работу этого оборудования и что действительно влияло на работу популярных сервисов, разбирался РБК
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Растет количество DDoS-атак

В среднем в день в 2018 году по всему миру происходило 255 DDoS-атак (атака, при которой злоумышленники отправляют большое количество запросов к ресурсу из разных точек, пока он не перегрузится и не станет недоступен для пользователей). Об этом г​оворится в отчете компании Qrator Labs, занимающейся противодействием подобным атакам (есть у РБК).​ В предыдущие годы среднесуточный показатель был ниже: в 2017-м — 180, в 2016-м — 100 атак.

Всего, по статистике Qrator Labs, в 2018 году было нейтрализовано 85,578 тыс. атак, в 2017 году — около 61 тыс., а в 2016-м — примерно 36 тыс.

Наибольший рост количества DDoS-атак, на 836% по сравнению с 2017 годом, в России был зафиксирован на рынке онлайн-касс. По словам технического директора Qrator Labs​ Артема Гавриченкова, атаки идут не на сами онлайн-кассы, а на те серверы, на которые кассы отправляют данные. По его словам, рост связан с тем, что онлайн-кассы начали внедрять с 2017 года и речь идет об эффекте низкой базы. Реальный рост атак наблюдается в страховании, букмекерских конторах, онлайн-играх, а также у банков, рассказал Гавриченков. «Атаки следуют за бизнесом: при взрывном росте в какой-то области количество атак тоже будет быстро расти. Линейный рост атак свидетельствует о здоровье индустрии и о ее постепенном развитии», — считает он.

Технический директор Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин назвал статистику DDoS-атак удручающей. «Причем DDoS-атака была бы невозможна без десятков тысяч взломанных по всему интернету устройств, которые без ведома их владельцев отправляют по команде злоумышленников бессмысленные запросы на сайт выбранной им жертвы. В последнее время все чаще этими устройствами становятся всевозможные устройства интернета вещей (Internet of Things, IoT): IP-камеры, онлайн-кассы, Wi-Fi-маршрутизаторы и пр.», — указал он.

Group-IB сообщила о сборе хакерами данных для санкций против россиян
Финансы

Производители онлайн-касс не видят критических последствий таких атак. Как пояснил IT-директор «Эвотора» Юрий Юрьев, объектом DDoS-атаки могут стать серверы в интернете, а онлайн-кассы не являются такими серверами. «В случае атаки работоспособность касс не будет нарушена, они могут работать долгое время в автономном режиме. Пострадать могут лишь дополнительные сервисы в интернете, которые производители касс предлагают клиенту, — личный кабинет с аналитикой по продажам, магазин приложений и т.д. Но они не являются критичными с точки зрения работы конечного устройства, которое выдает чеки, и не влияют на работу бизнеса», — объяснил он. Нельзя атаковать напрямую телефон или планшет: атакуется приложение в телефоне, но на основных функциях устройства это не отразится, привел он пример. По его словам, компания не сталкивалась с DDoS-атаками в 2018 году.

Пользователи страдают из-за перехвата трафика

По данным Qrator Labs, в 2018 году произошло около десяти крупных инцидентов перенаправления интернет-трафика из-за ошибок в настройке стандартного протокола BGP (Border Gateway Protocol), который управляет потоками трафика на уровне операторов связи. Ошибки при настройке могут привести к недоступности части сервисов. Например, в декабре 2017 года оператор «ДВ-Линк» «стянул» на себя трафик крупнейших контент-провайдеров Google, Facebook, Microsoft, Mail.Ru Group и др., из-за чего их сервисы стали недоступны не только в России, но и в некоторых других странах. Небольшой оператор Krek в результате ошибки перехватил большую часть трафика компании «Ростелеком», сделав временно недоступными в России сервисы Amazon, YouTube, «ВКонтакте» и др. Инцидент, по оценке Qrator Labs, затронул 10–20% российских пользователей. Злоумышленники используют уязвимости протокола BGP, чтобы, перехватывая трафик, нарушать работу сервисов, для рассылки спама.

Взломать систему: резонансные хакерские атаки последних лет Еще 6 фото
Фотогалерея

По данным Qrator Labs, в 2018 году популярность приобрели также атаки типа Man-in-the-middle (человек посередине), перенаправляющие пользователя на вредоносный сайт, который выглядит как сайт-близнец того ресурса, на который хотел попасть пользователь, но создан мошенниками. Введенные на нем логины, пароли или другие данные тут же становятся известны злоумышленникам.

Впрочем, один из участников IT-рынка приводит другое определение. По его словам, при подобных атаках злоумышленник перехватывает и подменяет сообщения, которыми обмениваются корреспонденты, причем ни один из них не догадывается о его присутствии в канале. «Такое вмешательство в информационный поток может осуществить только оператор связи», — указал собеседник РБК.

Сбербанк заявил о росте числа хакерских атак на финансовый сектор России
Финансы

Эксперт по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий не припомнил подобных случаев. По его словам, перехват сообщений оператором рассматривался бы как преступление. «Это уголовная ответственность, и операторы не стали бы рисковать своей репутацией ради этого», — считает он.

По мнению Лукацкого, за последний год действительно могло стать больше атак по перехвату трафика операторов, так как хакеры переключили свое внимание на них. «Операторов легче атаковать из-за того, что они меньше думают о своей безопасности, особенно если речь идет о небольших игроках», — отметил он. Однако, по словам Лукацкого, это единичные проблемы. «Перенаправлять трафик для блокировки ресурсов в России нерационально, так как это легко сделать другими способами, в том числе через суд. Красть же информацию таким способом сложно, так как более 50% трафика сейчас передается в зашифрованном виде», — указал он.​

Автор: Евгения Баленко.
Теги: DDos-атаки , кибербезопасность , хакеры , онлайн-кассы
Главное
Group-IB сообщила о сборе хакерами данных для санкций против россиян Финансы
Материалы по теме
«Касперский» сообщил о кибератаках DarkVishnya против 8 банков Европы Технологии и медиа
Канатную дорогу в Москве закрыли в третий день работы из-за кибератаки Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter