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Сбербанк заявил о росте числа хакерских атак на финансовый сектор России
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Сбербанк заявил о росте числа хакерских атак на финансовый сектор России
Финансы, 21:06
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Сбербанк заявил о росте числа хакерских атак на финансовый сектор России

С конца ноября — начала декабря Сбербанк зафиксировал рост числа хакерских атак на финансовый сектор России, рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов, сообщает «РИА Новости».

«Более того, мы с конца ноября — начала декабря фиксируем явное увеличение активности [хакерских атак]. Это может быть какая-то сезонная, может быть, нет, может быть, предновогодняя — мне трудно сказать», — заявил Кузнецов.

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Финансы

По словам Кузнецова, в конце ноября банк зафиксировал шесть кибератак на свою инфраструктуру, которые, однако, не нанесли ущерба, в декабре хакеры атакуют Сбербанк два-три раза в день, пишет ТАСС. При этом, если за весь 2017-й системы банка подверглись 45 DDoS-атакам, то к 6 декабря текущего года их число достигло 82.

Он отметил, что ущерб, нанесенный российской экономике действиями хакеров, к концу года может составить 1,1 трлн руб.

Взломать систему: резонансные хакерские атаки последних лет Еще 6 фото
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В июне Кузнецов говорил, что число кибератак на Сбербанк в 2018-м выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Глава Сбербанка Герман Греф через месяц заявил, что ущерб для мировой экономики от кибератак в 2022 году может составить $8 трлн. Он также подчеркнул, что компании продолжают увеличивать свои расходы на кибербезопасность.

«Мы попытались оценить рост этих расходов до 2021 года и увидели, что он как минимум составит 14 раз и расходы в 2021 году на проблемы кибербезопасности достигнут примерно $1 трлн», — сказал Греф.

 

Теги: Сбербанк , кибератака
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