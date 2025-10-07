 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

В Китае с помощью ИИ заменили мужчину на женщину в ЛГБТ-сцене фильма

Замену сделали в сцене с однополой свадьбой в фильме ужасов. На фоне критики релиз картины отложен
Элисон Бри и Дэйв Франко в кадре из фильма &laquo;Вместе&raquo;
Элисон Бри и Дэйв Франко в кадре из фильма «Вместе» (Фото: Neon)

В Китае в австралийском фильме ужасов «Вместе» сцену с однополой свадьбой отредактировали с помощью ИИ: мужчину заменили на женщину, передает South China Morning Post (SCMP). Источник газеты подтвердил, что изменения внесли с помощью таких технологий. «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.

Издание отмечает, что решение вызвало негативную реакцию — не только из-за того, что в фильме попытались скрыть намек на ЛГБТ, но и поскольку для этого применили ИИ. Пока релиз фильма отложен. В киноиндустрии считают, что применение искусственного интеллекта для редактирования сцен может стать еще более распространенным.

Газета указывает, что хотя гомосексуальность в Китае декриминализована и не относится к психическим расстройствам, на идентифицирующих себя таким образом оказывается давление ввиду продвижения властями традиционных ценностей.

Суд в Москве оштрафовал «Кинопоиск» на ₽3 млн за демонстрацию ЛГБТ
Политика
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В России случаи ИИ-редактуры в кино и сериалах тоже встречались. Дважды с заменой на дипфейк столкнулся актер Максим Виторган. Его заменили на дипфейк с отдаленно похожей внешностью в сериалах «Бар «Один звонок» и «Контакт». Из титров имя актера также убрали. Виторган критически высказывался о начале Россией военной операции на Украине.

