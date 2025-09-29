Максима Виторгана заменили на дипфейк еще в одном сериале

Виторгана в 2023-м заменили на нейросетевого персонажа с похожими чертами в сериале «Контакт». Теперь то же самое произошло в «Баре «Один звонок». В обоих случаях имя актера убрали из титров

Максим Виторган (Фото: Kion)

Актера Максима Виторгана в сериале «Бар «Один звонок» заменили нейросетевым клоном, пишет телеграм-канал «Культовые русские сериалы».

На опубликованном скриншоте видно, что лицо Виторгана было изменено, но в нем угадываются черты лица артиста.

В 2023-м то же самое было сделано в сериале «Контакт». В обоих случаях Виторгана убрали из титров.

Сериал был снят около двух лет назад и должен был выйти в онлайн-эфир до конца 2023-го. В том же году был выпущен первый тизер, в котором появлялся настоящий Виторган — его можно увидеть на 51-й секунде. В обновленном ролике, появившемся недавно, кадров с актером нет.

В списке актеров сериала на сайте онлайн-кинотеатра Kion и «Кинопоиска» упоминаний Виторгана нет.

РБК обратился за комментарием к Максиму Виторгану, режиссеру сериала Сергею Филатову и направил запрос в онлайн-кинотеатр Kion.

Video

Виторган критически воспринял начало Россией военной операции на Украине. В 2019 году актер столкнулся с критикой за заявление, что День Победы — праздник для тех, кто одержал ее, «выжил, выстрадал, вымучил», «для тех, кто терял родных и близких», а для нашего времени — день сочувствия, благодарности и памяти о том, что довелось пережить им. «Наша ответственность — не дать [этому] повториться». Виторган в ответ заявил, что нужно быть либо «сознательным подлецом», либо «совсем дураком», чтобы увидеть в его публикации неуважение к пережившим войну. Он заверил в поддержке акции «Бессмертный полк», но подчеркнул, что не поддерживает парад и разновидности фразы «можем повторить».

Сериал получил прокатное удостоверение в августе этого года. Главную роль в нем играет Данила Козловский — он управляет тем самым баром «Один звонок», посетители которого могут позвонить умершему, но после должны сыграть в русскую рулетку — это плата за вызов. Заведение то исчезает, то появляется в разных местах, оставляя после себя тела убитых.

По сюжету следователь Андрей Морозов (Александр Ильин) ищет Витю (Кай Гетц), пропавшего сына своей жены, которая находится в коме. Все улики ведут в этот бар. В сериале также снялись Оксана Акиньшина, Полина Ауг, Серафима Гощанская, Егор Шип и др.