«Яндекс Музыка» объяснила пропажу «кокаина» и «шлюх» из песни Anacondaz
Песню группы Anacondaz «Мама, я люблю» без некоторых слов «Яндекс Музыке» предоставил правообладатель, сообщила РБК пресс-служба сервиса.
Сейчас в треке не слышны слова и фразы «кокаин», «сатана», «некрофил», «шлюхи», «наркоторговля», «Люцифер», «я предал страну». Корреспондент РБК убедился, что слова не отображаются и в тексте песни. При этом там остались слова «порно», «жрицы любви» и одно нецензурное выражение.
«Трек «Мама, я люблю» исполнителя Anacondaz был предоставлен правообладателем нам, как и другим музыкальным стримингам, в таком виде», — сообщили в «Яндекс Музыке», подчеркнув, что сам сервис «не вносит изменения в контент самостоятельно и предоставляет к нему доступ в том виде, в котором контент был отгружен правообладателем».
РБК обратился за комментарием к представителю Anacondaz.
Группа после 2022-го сталкивалась с отменой концертов в России.
В мае стало известно, что «Яндекс Музыка» за первый квартал текущего года удалила по требованию государственных органов 1487 единиц контента. В последнем квартале 2024-го было удалено 89 материалов, за второй и третий кварталы — 4941.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов