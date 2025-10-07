 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

«Яндекс Музыка» объяснила пропажу «кокаина» и «шлюх» из песни Anacondaz

Сервис сообщил, что песня «Мама, я люблю» была предоставлена правообладателем уже без нескольких слов и фраз, в том числе «кокаин», «шлюхи» и «сатана». При этом нецензурные выражения в ней остались
Фото: Руслан Яроцкий / Global Look Press
Фото: Руслан Яроцкий / Global Look Press

Песню группы Anacondaz «Мама, я люблю» без некоторых слов «Яндекс Музыке» предоставил правообладатель, сообщила РБК пресс-служба сервиса.

Сейчас в треке не слышны слова и фразы «кокаин», «сатана», «некрофил», «шлюхи», «наркоторговля», «Люцифер», «я предал страну». Корреспондент РБК убедился, что слова не отображаются и в тексте песни. При этом там остались слова «порно», «жрицы любви» и одно нецензурное выражение.

«Трек «Мама, я люблю» исполнителя Anacondaz был предоставлен правообладателем нам, как и другим музыкальным стримингам, в таком виде», — сообщили в «Яндекс Музыке», подчеркнув, что сам сервис «не вносит изменения в контент самостоятельно и предоставляет к нему доступ в том виде, в котором контент был отгружен правообладателем».

РБК обратился за комментарием к представителю Anacondaz.

Группа после 2022-го сталкивалась с отменой концертов в России.

На Кубани супругов оштрафовали за исполнение украинской песни на застолье
Политика

В мае стало известно, что «Яндекс Музыка» за первый квартал текущего года удалила по требованию государственных органов 1487 единиц контента. В последнем квартале 2024-го было удалено 89 материалов, за второй и третий кварталы — 4941.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Ольга Ваганова
«Яндекс Музыка» песня цензура
Материалы по теме
Мэрия Сочи рассказала, как песня Oxxxymiron попала в задание олимпиады
Общество
Суд в Петербурге признал экстремистской песню «Порнофильмов»
Политика
Представитель вдовы Круга оценил идею подвергнуть цензуре его песни
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Трамп назвал шатдаун в США результатом «камикадзе-атаки» демократов Политика, 20:54
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Премьер Дании фразой про монстра объяснила идею запретить детям соцсети Технологии и медиа, 20:34
Суд арестовал фигуранта дела о гибели людей от суррогатного алкоголя Общество, 20:30
Теннисист из Монако впервые в истории вышел в 1/4 финала «Мастерс» Спорт, 20:17
Что посоветовал инвесторам миллиардер Рэй Далио Инвестиции, 20:16
Владельцев оператора сотовой связи «Ланта» признали экстремистами Общество, 20:13
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Эстонскому военному дали почти пять лет за шпионаж в пользу России Политика, 20:07
Хоккеист получил штраф в матче КХЛ за игру двумя клюшками Спорт, 20:05
Трамп оценил, насколько сложно урегулировать конфликт на Украине Политика, 20:03
Мерц заявил о возможности пенсионной реформы в Германии Политика, 19:58
В России появится институт для социальных архитекторов Политика, 19:55
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Goldman Sachs дал прогноз роста цен на золото на фоне рекордов Финансы, 19:49