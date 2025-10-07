«Яндекс Музыка» объяснила пропажу «кокаина» и «шлюх» из песни Anacondaz

Сервис сообщил, что песня «Мама, я люблю» была предоставлена правообладателем уже без нескольких слов и фраз, в том числе «кокаин», «шлюхи» и «сатана». При этом нецензурные выражения в ней остались

Фото: Руслан Яроцкий / Global Look Press

Песню группы Anacondaz «Мама, я люблю» без некоторых слов «Яндекс Музыке» предоставил правообладатель, сообщила РБК пресс-служба сервиса.

Сейчас в треке не слышны слова и фразы «кокаин», «сатана», «некрофил», «шлюхи», «наркоторговля», «Люцифер», «я предал страну». Корреспондент РБК убедился, что слова не отображаются и в тексте песни. При этом там остались слова «порно», «жрицы любви» и одно нецензурное выражение.

«Трек «Мама, я люблю» исполнителя Anacondaz был предоставлен правообладателем нам, как и другим музыкальным стримингам, в таком виде», — сообщили в «Яндекс Музыке», подчеркнув, что сам сервис «не вносит изменения в контент самостоятельно и предоставляет к нему доступ в том виде, в котором контент был отгружен правообладателем».

РБК обратился за комментарием к представителю Anacondaz.

Группа после 2022-го сталкивалась с отменой концертов в России.

В мае стало известно, что «Яндекс Музыка» за первый квартал текущего года удалила по требованию государственных органов 1487 единиц контента. В последнем квартале 2024-го было удалено 89 материалов, за второй и третий кварталы — 4941.