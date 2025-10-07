 Перейти к основному контенту
На Кубани супругов оштрафовали за исполнение украинской песни на застолье

На Кубани суд оштрафовал супружескую пару на 60 тыс. руб. за исполнение на застолье и публикацию в мессенджере песни на украинском языке. Контекст исполнения связали с дискредитацией армии

На Кубани супругов оштрафовали за исполнение украинской песни на застолье
Video

Славянский районный суд Кубани оштрафовал на 60 тыс. руб. исполнивших песню на украинском языке Антона и Светлану Петренко за дискредитацию армии, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Речь идет о супружеской паре, пишет издание «Кубанские новости».

«Установлено, что вечером 8 августа фигуранты, участвуя в застолье, исполнили песню на украинском языке. Контекст исполнения был связан с дискредитацией использования Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

Видеоролик с песней был опубликован в статусе в мессенджере, уточнили в пресс-службе суда. Оба фигуранта «раскаялись» в содеянном. Суд признал их виновными в административном нарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и назначил штраф в размере 30 тыс. руб. каждому.

На кадрах с исполнением песни, которые публиковал телеграм-канал «ЧП Краснодар», видно, что супруги исполняют песню в микрофон, стоя на столе. В песне есть фраза про «непокоренный народ» и упоминается слово «москали».

Статья о дискредитации Вооруженных сил России появилась в Кодексе об административных правонарушениях 4 марта 2022 года, после начала военной операции на Украине.

ISU опубликовал видео проката россиянина под песню на украинском языке
Спорт
Петр Гуменник

В 2023 году в Крыму администрация аквапарка «Миндальная роща» уволила аниматоров и разорвала контракт с фирмой, в которой они работали, после танцев под песни Верки Сердючки.

В МВД сообщили, что три девушки на рабочем месте танцевали под «тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом». На опубликованном в соцсетях видео они танцуют под песню Верки Сердючки «Гулянка», где есть строчка со словами «ще не вмерла Україна» из гимна страны.

Позже аниматоры записали видео с публичными извинениями, в котором попросили прощения «у всех граждан России» за свой «необдуманный поступок».

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

