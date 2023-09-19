Минцифры заявило, что паспорт на «Госуслугах» не заменит бумажный
Электронная версия паспорта в мобильном приложении «Госуслуги» не заменит бумажный документ, удостоверяющий личность, объяснили в Минцифры.
«Мобильное приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Перечень ситуаций, в которых можно будет использовать приложение «Госуслуги» для подтверждения личности определит правительство, уточнили там.
Материал дополняется
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире