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Минцифры заявило, что паспорт на «Госуслугах» не заменит бумажный

Минцифры: цифровой паспорт можно будет использовать только в некоторых случаях

Электронная версия паспорта в мобильном приложении «Госуслуги» не заменит бумажный документ, удостоверяющий личность, объяснили в Минцифры.

«Мобильное приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Перечень ситуаций, в которых можно будет использовать приложение «Госуслуги» для подтверждения личности определит правительство, уточнили там.

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