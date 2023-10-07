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Bloomberg узнал об идее протестировать в X три уровня премиум-подписки

Bloomberg: соцсеть Х протестирует три уровня премиум-подписки
Разделить премиум-подписку в бывшем Twitter хотят, чтобы привлечь пользователей, которые не хотят платить ее полную стоимость. В компании также отчитались об улучшении финансового состояния, в том числе благодаря рекламе
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

В соцсети Х (бывший Twitter) Илона Маска планируют протестировать разделение премиум-сервиса на три уровня, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с содержанием брифинга компании с банкирами.

Премиум-подписка на данный момент стоит $7,99 в месяц, планируется ее разделение на базовый, стандартный и плюс-уровни. Уровень будет зависеть от количества показываемой рекламы. Сейчас подписка позволяет видеть меньше рекламы, а также получать галочку-свидетельство верификации аккаунта.

В Х считают, что дифференциация тарифа позволит привлечь пользователей, которые не хотят платить за полную подписку. Маск, как пишет Bloomberg, предложил взимать небольшую плату со всех пользователей, чтобы отсеять ботов.

Компания во время брифинга также сообщила, что на платформу возвращаются рекламодатели, хотя рекламные бюджеты пока не имеют тех же объемов, что и раньше. После приобретения Twitter Маском в 2022 году соцсеть стала испытывать проблемы с рекламодателями, многие решили приостановить сотрудничество с ней.

The Wall Street Journal (WSJ) писала со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower, что из 100 крупнейших рекламодателей в Twitter 37 ничего не тратили на рекламу в соцсети в первом квартале этого года, еще 24 бренда сократили свои рекламные расходы в Twitter более чем на 80%.

На этом фоне Маск в мае пригласил в компанию нового гендиректора Линду Яккарино. WSJ описывала ее как специалиста с «тесными связями с маркетологами и рекламными агентствами» и отмечала, что именно такой человек нужен на данном этапе тогда еще Twitter. Переименование ее в Х произошло в июле.

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Яккарино на брифинге сказала, что положительно оценивает ситуацию в Х. Она указала, что выручка соцсети от рекламы, подписок и т. д. растет, и если не учитывать траты на обслуживание долга компании, уже есть положительный денежный поток.
 

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