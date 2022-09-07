Слюсарь заявил о переосознании проекта российско-китайского самолета
Работа над российско-китайским проектом дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета продолжается, но его необходимо актуализировать, поскольку с момента его задумки многое поменялось. Об этом глава «Объединенной авиастроительной корпорации» (ПАО «ОАК») Юрий Слюсарь заявил в интервью РБК.
По его словам, работа над созданием российско-китайского самолета продолжается: над проектом работают инженеры в Москве и Шанхае. Однако пандемия, санкционные ограничения в отношении России и Китая, изменение структуры перевозок повлияли на отрасль.
«Авиационная отрасль за эти три года, конечно, сильно штормило. Все это мы должны с китайскими коллегами сейчас переосознать, уточнить требования, посмотреть, насколько тот самолет, который у нас был изначально сформулирован, этим требованиям отвечает, и пойти дальше», — отметил он.
Говоря о работе с китайскими партнерами, Слюсарь указал на то, что локдауны затруднили работу в очном формате. Теперь все встречи как на менеджерском уровне, так и на уровне взаимодействия инженерной группы происходят в формате видеоконференций.
«Конечно, китайские коллеги, будучи связанными своими ограничениями, все равно пандемия влияет на экономику, локдаун влияет на экономику, и все это отражается на китайской части. Но мы это принимаем, мы это воспринимаем. Мы наладили систему, связанную и с передачей данных, и с платежами», — добавил глава «ОАК».
Совместный с Китаем проект дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета, который должен составить конкуренцию лайнерам A330 и Boeing 777, стартовал в апреле 2014 года. Проект реализуют ПАО «ОАК» и китайская COMAC.
В 2017 году проект получил название CR 929, где С и R обозначают Китай и Россию. Совместное предприятие по производству самолета планировалось организовать в Шанхае.
Изначально лайнер планировали оснащать западными моторами от GE и Rolls-Royce, альтернативой которым в будущем должен был стать проектируемый российский ПД-35. Однако с конца февраля Запад ввел санкций против России, в том числе на поставки в страну высокотехнологичной продукции.
Глава Минпромторга Денис Мантуров 17 июня сообщил, что проект производства российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR 929 в силе, но в связи с санкциями в течение года он будет переформатирован на только российские и китайские комплектующие.