Мантуров заявил о пересмотре проекта российско-китайского самолета

На первом этапе самолет планировали оснащать западными моторами. Однако с конца февраля западные страны ввели несколько пакетов санкций против России, которые в том числе затронули экспорт высокотехнологичной продукции

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Проект производства российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR 929 в силе, в связи с санкциями в течение года он будет переформатирован на только российские и китайские комплектующие, заявил РБК на Петербургском международном экономическом форуме глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Процесс по CR 929 идет. Но с учетом новых вводных, по тем ограничениям, которые есть сегодня в части кооперации, которая сложена была китайскими партнерами с привлечением западных производителей... Сейчас это невозможно, поэтому придется потратить время на перестройку подходов, с использованием только российских и китайских производителей», — сказал он.

По словам Мантурова, переконфигурация поставщиков закончится в течение этого года.

Российско-китайский проект дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета, который должен конкурировать с лайнерами A330 и Boeing 777, стартовал в апреле 2014 года с меморандума о намерениях по созданию такой машины. Соглашение было подписано в 2016 году в рамках официального визита президента Владимира Путина в Китай. Проект реализуют ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (входит в Ростех) и китайская COMAC.

В 2017 году проект получил название CR 929, где С и R обозначают Китай и Россию. Совместное предприятие по производству лайнера планировалось организовать в Шанхае. Использовать CR 929 предполагалось на растущих рынках авиаперевозок Юго-Восточной Азии и прежде всего Китая, где рост доходов населения активно формирует спрос.

На первом этапе самолет планировали оснащать западными моторами. Рассматривались готовые варианты от GE и Rolls-Royce, альтернативой которым в будущем должен был стать проектируемый российский ПД-35. Однако с конца февраля западные страны ввели несколько пакетов санкций против России, в том числе под ограничительные меры попали поставки в страну высокотехнологичной продукции.