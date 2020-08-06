Forbes впервые составил рейтинг звезд TikTok с самыми большими доходами

По подсчетам Forbes, за последний год семь участников составленного его экспертами рейтинга заработали более $18 млн, из которых $5 млн пришлось на долю лидера списка Эддисон Рэй Истерлинг

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Звезды TikTok еще только начинают монетизировать свою славу и внимание подписчиков, но уже получают миллионные доходы, отмечает журнал Forbes. Издание впервые представило рейтинг самых высокооплачиваемых звезд сервиса для создания и просмотра коротких видео, каждый из участников которого заработал с июня 2019 года по июнь 2020-го более $1 млн.

Лидером рейтинга Forbes стала 19-летняя Эддисон Рэй Истерлинг. Бывшая студентка Луизианского университета с детства любила танцы и после появления TikTok начала выкладывать в нем свои видео. Уже через несколько месяцев у нее был миллион подписчиков, а сейчас их число превысило 54 млн. По числу подписчиков девушка сейчас занимает второе место в TikTok, что позволило ей начать размещать рекламные материалы. Рэй сотрудничает, в частности, с Reebok и Daniel Wellington, выплаты которых, по данным Forbes, составили две трети от ее доходов за последний год, которые эксперты журнала оценивают в $5 млн.

Уже после отчетного периода — в июле 2020 года — Рэй стала представителем ретейлера American Eagle, запустила свое шоу на Spotify и начала продажи косметики из своей линейки Item Beauty.

Второе место в рейтинге Forbes заняла «королева TikTok» Чарли Дамелио, лидер сервиса по числу подписчиков — их у нее 76,8 млн. 16-летняя девушка также выкладывает в TikTok ролики со своими танцами, многие из которых получили широкую известность и стали вирусными. У Чарли контракт с косметической компанией EOS, она рекламировала хумус компании Sabra и выпускает различные предметы одежды под собственной маркой. Все это, по оценке Forbes, принесло ей за последний год $4 млн.

Третье место в рейтинге заняла сестра Чарли — 18-летняя Дикси Дамелио. Подписчиков у нее меньше, «всего» 32,8 млн. Но это не помешало Дикси заключить контракт с косметической компанией Morphe и начать карьеру певицы. Первый сингл Дикси с незатейливым названием Be Happy вышел в июне 2020 года и вскоре возглавил Bubbling Under Hot 100 Singles, своего рода «малый рейтинг» Billboard. В других странах сингл попадал и в топ-100. В TikTok сингл собрал более 2 млрд просмотров, а также был несколько миллионов раз скачан с Spotify. В результате за последний год Дикси, по оценке Forbes, заработала $2,9 млн.