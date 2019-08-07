Рекрутеры заявили о снижении спроса на кассиров из-за их замены роботами

Торговые сети, рестораны и метрополитен активно внедряют кассы самообслуживания, а рекрутинговые сервисы фиксируют почти двукратное падение числа вакансий кассиров. Но к сокращению персонала это пока не ведет

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По данным HeadHunter, в первом полугодии 2019 года количество вакансий кассиров в России снизилось на 17,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года — до 77,95 тыс. Падение подтверждают и данные SuperJob: так, в июле 2019 года на сайте было размещено почти 3 тыс. вакансий в городах-миллионниках и малых городах, что почти в два раза меньше, чем в июле 2018-го.

По мнению представителя SuperJob Сергея Светоченко, сокращение может быть связано с двумя факторами. «Во-первых, в начале 2018-го ретейлеры активно развивали сети и набирали сотрудников, а сейчас они закрыли большинство позиций», — отметил Светоченко. С другой стороны, падение спроса на труд кассиров в сегментах ретейла и фастфуда связано с развитием касс самообслуживания. «Это общемировой тренд. Например, в американском Walmart покупатели просто набирают товар в корзину и выходят из магазина, а сумма покупки списывается со счета автоматически с помощью специальных датчиков. Скорее всего, мы увидим дальнейшее падение спроса на кассиров, однако это падение будет умеренным», — считает представитель SuperJob.

В начале 2018 года американская компания Amazon открыла магазин без касс. Для совершения покупок посетителю надо быть клиентом онлайн-магазина Amazon, а перед входом в офлайновый магазин просканировать код из приложения на смартфоне. Счет за купленные товары будет выставлен через аккаунт покупателя на Amazon. Идентификация покупателей осуществляется с помощью установленных на потолке камер и электронных сенсоров, которые позволяют компьютеру распознавать людей и определять товары, которые они берут с полок. Аналогичный сервис летом этого года запустил «Яндекс.Маркет». Пока приложение работает в ограниченном функционале, но в перспективе оно позволит покупателям сканировать штрих-коды товаров и оплачивать их в приложении, минуя кассу. Первым партнером «Яндекс.Маркет» стала «Азбука вкуса».

По данным J’son & Partners Consulting, первые кассы самообслуживания в России начали внедрять в 2009 году X5 Retail Group, «Магнит» и «Ашан».