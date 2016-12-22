Amazon открыл первый супермаркет без касс и продавцов

В Сиэтле открылся первый в мире магазин без касс и продавцов. Его посетители могут просто брать товары с полок и уходить из магазина без необходимости стоять в очереди для оплаты товара — счет придет на их аккаунт в Amazon

Фото: Jeffrey Dastin / Reuters

Онлайн-ретейлер Amzon открыл в Сиэтле (штат Вашингтон) первый магазин вообще без касс — его покупатели могут просто брать товар с полок и отправляться домой, не стоя в очередях к кассиру или терминалам самообслуживания, сообщает Би-би-си.

Для совершения покупок посетителю надо быть зарегистрированным клиентом онлайн-магазина Amazon, а перед входом в магазин сосканировать код из приложения на смартфоне. Счет за купленные товары будет выставлен через аккаунт покупателя в интернет-магазине Amazon.

Идентификация покупателей в магазине осуществляется с помощью установленных на потолке камер и электронных сенсоров, которые позволяют компьютеру «узнавать» людей и определять товары, которые они берут с полок.