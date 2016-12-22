Amazon открыл первый супермаркет без касс и продавцов

Онлайн-ретейлер Amzon открыл в Сиэтле (штат Вашингтон) первый магазин вообще без касс — его покупатели могут просто брать товар с полок и отправляться домой, не стоя в очередях к кассиру или терминалам самообслуживания, сообщает Би-би-си.
Применяемые в Сиэтле технологии тестировались в «пилотном» магазине, открытом только для сотрудников Amazon еще в декабре 2016 года.
Ожидалось, что первый магазин без очередей будет открыт для широкой публики раньше, однако сенсоры путали людей одинаковой комплекции и не всегда корректно учитывали товары, которые покупатели или их дети брали с полок и позднее клали на другое место, пишет Би-би-си со ссылкой на источник в компании.
Пока компания не объявляла о планах открывать новые магазины без касс и не собирается внедрять технологию в популярной сети Whole Foods Market, которую купила в июне 2017 года, уточняет Би-би-си.