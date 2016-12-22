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МЭР раскритиковало правила хранения данных по «закону Яровой»
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МЭР раскритиковало правила хранения данных по «закону Яровой»
Технологии и медиа, 16:21
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МЭР раскритиковало правила хранения данных по «закону Яровой»
Правила были подготовлены Минкомсвязи. Минкомразвития нашло в них противоречия действующему законодательству, наличие невыполнимых на практике требований и высокие затраты
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министерство экономического развития подготовило отрицательное заключение на подготовленные Минкомсвязи правила хранения данных клиентов интернет-компаний для исполнения «закона Яровой». Заключение опубликовано на портале проектов нормативных актов.

В частности, Минэкономразвития нашло в подготовленных правилах противоречия действующему законодательству, наличие невыполнимых или трудноисполнимых на практике требований, предъявляемых к программно-аппаратным средствам. Помимо этого министерство отмечает, что предложенные правила требуют значительных затрат субъектов ИТ-отрасли.

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В частности, требование хранить информацию как минимум в двух экземплярах потребует помимо уже существующих хранилищ сформировать отдельные резервные хранилища. В заключении на примере двух крупнейших интернет-компаний в России — Mail.Ru Group и «Яндекса» — указывается, что их единовременные затраты на программно-технические средства для реализации закона составят порядка 8,8 млрд руб. При этом амортизация ‎и увеличение трафика приведут к периодическим (ежегодным) затратам ‎не менее 1 млрд руб., обращает внимание Минэкономразвития.

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Ведомство рекомендовало Минкомсвязи внести изменения в подготовленные правила, в соответствии с которыми на интернет-компании не будет возлагаться обязанность ‎по созданию отдельных резервных хранилищ, а будут использованы уже имеющиеся.

Помимо этого Минэкономразвития не согласно с тем, что предложенные требования идентичны для всех интернет-компаний, вне зависимости от их социальной значимости, количества активных пользователей и прочих параметров. Так, мелкие компании обязаны закупать ПО и оборудование, аналогичное тому, что используют крупнейшие интернет-компании, разница будет заключаться лишь в объеме хранимой информации. Министерство советует Минкомсвязи применить дифференцированный подход в этом вопросе.

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Обращает внимание Минэкономразвития и на президентский указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также утвержденную правительством концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

В обоих документах сектор информационно-коммуникационных технологий определен в качестве высокотехнологического сектора экономики, а одной из задач стоит стимулирование инвестиций ‎в модернизацию технологической базы. Однако предложенные требования, по мнению Минэкономразвития, будут вынуждены отвлекать значительные ресурсы субъектов ИТ-отрасли на реализацию требований «закона Яровой»​.

Минэкономразвития нашло в подготовленных правилах и ряд других недочетов и посоветовало Минкомсвязи доработать документ.

Так называемый закон Яровой в отношении организаторов распространения информации в интернете (к ним относятся мессенджеры, форумы, социальные сети и сайты знакомств и др.) вступил в силу с 1 июля 2018 года. Он обязывает компании хранить трафик (записи разговоров, сообщения, изображения, видео и т.д.) в течение полугода. По требованию госорганов, ведущих оперативно-разыскную деятельность (ОРД) или обеспечивающих безопасность страны, компании обязаны предоставлять хранимую информацию.

Как писал РБК на прошлой неделе, интернет-компании не могут исполнять вступившие в силу требования «закона Яровой» из-за отсутствия поясняющих его подзаконных актов. В частности, как отмечали источники в двух интернет-компаниях, до сих пор нет документов, описывающих, как именно и в какой форме они должны передавать данные правоохранительным органам.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: «закон Яровой» , Интернет , хранение данных
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