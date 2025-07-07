Twitch попросил запретить сыну Константина Малофеева судиться вне США

Amazon и Twitch требуют заочно запретить сыну Константина Малофеева Кириллу судиться с ними в любом месте, кроме Калифорнии. Это нужно, чтобы прекратить его попытки взыскать штраф, который уже превысил все деньги мира

Кирилл Малофеев (Фото: albusnoxlol / VK)

Компания Amazon и принадлежащий ей стриминговый видеосервис Twitch подали в суд Калифорнии ходатайство против Кирилла Малофеева — сына российского бизнесмена Константина Малофеева. Они просят запретить ответчику инициировать или продолжать любые судебные разбирательства против Twitch и Amazon, связанные с его аккаунтом на платформе, а также запретить попытки признания или принудительного исполнения любого решения, полученного Малофеевым в других юрисдикциях (включая российское решение и астрент). Это следует из материалов дела, опубликованных в американской системе раскрытия судебных документов (PACER).

Кирилл Малофеев — профессиональный игрок в League of Legends (псевдоним — Likkrit). Аккаунт на стриминговой платформе Twitch он начал вести в 2013 году. В 2022-м этот аккаунт был заблокирован, после того как США ввели санкции против Кирилла и нескольких принадлежащих ему криптовалютных фирм, которые, по версии американских властей, были «частью сети по уклонению от санкций». После этого он подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием о восстановлении аккаунта. Российский суд удовлетворил требование и обязал платформу не только восстановить доступ, но и выплачивать астрент — штрафные санкции в размере 100 тыс. руб. ежедневно с удвоением суммы каждую неделю без временных ограничений. По расчетам Amazon и Twitch, к июню 2025 года эта сумма превысила «все деньги мира», говорится в заявлении.

Московский суд арестовал имущество Amazon и Twitch в России на 3 млрд руб. в качестве обеспечительных мер. В 2023 году Малофеев подал в Турции иск к Amazon и Twitch с требованием принудительно исполнить решение российского суда. Рассмотрение дела должно пройти в октябре этого года. В ответ на это Amazon и Twitch в феврале 2025-го инициировали процесс в Калифорнии, утверждая, что Малофеев нарушил условия договора, с которыми он согласился, когда завел аккуант на Twitch. Договор требует разрешать споры исключительно через арбитраж в округе Санта-Клара Калифорнии.

Рассмотрение ходатайства в калифорнийский суд может состояться 7 августа этого года. Истцы просят суд вынести заочное решение «по умолчанию». Ранее калифорнийский суд вынес временный предварительный запрет на разбирательства по делу в иных юрисдикциях. Но, как указано в ходатайстве Amazon и Twitch, Малофеев не явился на ключевые слушания 26 февраля этого года, несмотря на надлежащее уведомление на русском, турецком и английском языках, не представил письменных ответов на исковые требования и не опротестовал временный предварительный запрет, не отреагировал на уведомление о нынешних требованиях. Такое поведение, согласно Федеральным правилам гражданского судопроизводства США (FRCP), дает суду основания вынести решение без участия Малофеева, говорится в документе.

В нем также указано, что «без решения по умолчанию Малофеев продолжит уклоняться от ответственности по договорам и попытается исполнить российское решение в Турции и других странах, оставив истцов без правовой защиты и причинив непоправимый ущерб». При этом в заявлении отмечается, что размер астрента «необоснован и совершенно несоразмерен доходу менее чем в $2 тыс., полученному от аккаунта ответчика за почти девятилетний период, пока он был активен».

Представитель Кирилла Малофеева отказался от комментариев.

Какими могут быть последствия

Судебные системы третьих стран не связаны напрямую c антиисковым запретом, вынесенным судом США, говорит юрист практики «Разрешение споров» компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Екатерина Розум. Но с практической точки зрения вынесение такого судебного запрета, по ее словам, существенно усложнит признание и исполнение этого решения в других странах. «В ходе судебного разбирательства в суде третьей страны Amazon и Twitch непременно предъявит суду антиисковый запрет, аргументируя им недопустимость признания и исполнения российского судебного решения, — пояснила юрист. — В этой связи суд столкнется с необходимостью учитывать два противоречащих друг другу судебных акта: с одной стороны, решение российского суда, с другой — запретительный приказ суда Калифорнии, блокирующий его исполнение».

Также надо учитывать, что судебные инстанции государств, тесно связанных с западной финансовой системой, расположены принимать во внимание судебные приказы США, что существенно осложняет процедуру признания российского судебного решения, продолжает Розум. Кроме того, необходимо учитывать фактор санкционного давления на операторов платежных систем, который негативно влияет на исполнимость решения, противоречащего запрету американского суда, указала она. «Таким образом, формально решение [российского решения] останется действительным, но его реальное исполнение за пределами России резко усложнится. В подобной ситуации целесообразно действовать проактивно, подавая заявление о признании до вынесения антиисквого запрета. В противном случае взыскание будет чрезвычайно сложным и маловероятным. В России решение суда сохранит свою полную силу и может быть исполнено в обычном порядке», — заключила юрист.

Судебный запрет на исполнение решения российского суда по всему миру автоматически не остановит текущие процессы, например, в Турции, и не заблокирует подачу новых исков, согласен старший юрист практики трансграничных споров BGP Litigation Андрей Есманский. Суды третьих стран, по его словам, будут самостоятельно оценивать конфликт между решением России и запретом США, опираясь на Нью-Йоркскую конвенцию о признании арбитражных решений. «Глобальные запреты — стандартная практика защиты активов, но они допустимы лишь при четком ограничении предмета спора», — уточнил юрист. Он также пояснил, что размеры астрента объясняются не компенсацией убытков, а попыткой создать экономический стимул для исполнения решений. «Чем большей экономической силой обладает ответчик, тем больше должен быть размер астрента, чтобы заставить его соблюдать судебное решение», — добавил он.

Нарушение запрета на продолжение разбирательств в других юрисдикциях, по словам Есманского, может повлечь уголовную ответственность за неуважение к суду и гражданские иски о возмещении убытков от Amazon и Twitch. Но взыскание таких убытков в России исключено: страна не признает решение американского суда, поскольку оно противоречит вступившему в силу вердикту российского арбитража, пояснил юрист.

Ранее антиисковый запрет в отношении принадлежащего Константину Малофееву телеканала «Царьград», а также «Спаса» и Russia Today, получила Google (компания обращалась для этого в том же калифорнийский суд, а также в Высокий суд Англии и Уэльса), напомнил Есманский. Причиной запрета судиться в любых юрисдикциях, кроме США или Великобритании, стали требования, которые на тот момент были в 20 трлн раз больше общего ВВП всех стран. По состоянию на 15 января 2025-го они составляли 1,81 дуодециллиона руб. (единица с 39 нулями). В марте Арбитражный суд Москвы ограничил начисление судебной неустойки моментом признания российской «дочки» Google ООО «Гугл» банкротом (это произошло 18 октября 2023 года). К тому времени сумма астрента составляла 91,5 квинтиллиона руб. (единица с 18 нулями).

Множество процессов по исполнению российских решений по всему миру, по мнению Есманского, могут инициировать, чтобы наложить взыскания хотя бы на некоторые активы Google и других компаний-ответчиков в дружественных юрисдикциях. Астрент является побуждением к исполнению решения, а не к компенсации ущерба, согласен советник Pen & Paper Роман Кузьмин. Он отметил, что заочное решение американского суда не нарушает доступ к правосудию в других странах, поскольку по общему правилу суды сами решают вопрос о своей юрисдикции в спорах с иностранной компанией. Например, иностранный суд может прийти к выводу, что заочное решение нарушило право Кирилла Малофеева на справедливое судебное разбирательство, и не признавать его.

Отказ Кирилла Малофеева участвовать в судебном процессе в Калифорнии, по оценке Кузьмина, может быть сознательной процессуальной стратегией: «Вероятно, с точки зрения американского права, оспорить юрисдикцию калифорнийских судов и арбитража затруднительно. Но представители Кирилла Малофеева могут попытаться оспорить заочное решение как нарушение его права на защиту. Аналогичный аргумент может быть в дальнейшем использован Малофеевым при попытках исполнить это решение в иностранных судах», — пояснил юрист.

РБК направил запрос в Amazon и Twitch.