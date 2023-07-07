Warner Bros. объяснила карту из фильма про Барби после его запрета во Вьетнаме

Warner Bros. ответила на критику Вьетнама из-за карты в фильме про Барби

Карта Барби, из-за которой власти Вьетнама запретили прокат одноименного фильма с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, не имеет ничего общего с реальностью, заявили Variety в киностудии Warner Bros.

«Карта в Стране Барби — это детский рисунок мелками», — сказал представитель Warner Bros. Film Group. «Рисунки изображают воображаемое путешествие Барби из Страны Барби в «реальный мир», — пояснили в студии.

Пунктир, который власти Вьетнама приняли за девятипунктирную линию, является черточками, обозначающими в анимации то, куда путешествует персонаж. При этом на карте Барби всего восемь линий и она не имеют ничего общего с реальными картами, пишет издание.

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