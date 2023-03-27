Вьетнам послал военный корабль к судну Китая у российского месторождения

С января китайские патрульные суда около 40 раз заходили непосредственно в разведочные блоки, эксплуатируемые или принадлежащие российским компаниям в исключительной экономической зоне Вьетнама, сообщает Reuters

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Вьетнам отправил судно для слежения за кораблем береговой охраны Китая, патрулировавшим российское газовое месторождение во вьетнамской исключительной экономической зоне в Южно-Китайском море, сообщает Reuters со ссылкой на данные вьетнамской исследовательской организациии South China Sea Chronicle Initiative (SCSCI).

С января этого года китайские патрульные суда около 40 раз заходили непосредственно в разведочные блоки, эксплуатируемые или принадлежащие российским компаниям в исключительной экономической зоне Вьетнама.

По данным агентства, российская государственная компания «Зарубежнефть» является оператором и акционером одного из двух блоков, «Газпром» является акционером другого, которым управляет дочерняя компания PetroVietnam.

Акватория, о которой идет речь, является частью притязаний Пекина в Южно-Китайском море. На китайских картах он отмечен так называемой девятипунктирной линией.

Линия из девяти пунктиров, или U-образная линия, отчасти является результатом картографической ошибки. В 1933 году лидер Гоминьдана (на тот момент — правящая партия Китая, позднее ее члены бежали на Тайвань и провозгласили независимость острова) Чан Кайши решил дать китайские названия островам в Южно-Китайском море. Созданный для этого комитет скопировал названия с западных карт на китайский язык, но неправильно перевел подводную отмель Джеймс Шол. Китайский географ и учитель Бай Мейчу нанес на карту U-образную линию, изогнув ее вокруг этой отмели. В 1946 году двое его учеников составили первую официальную карту. Власти объявили о легитимности линии и стали притязать на все, что расположено внутри этой границы. Когда в 1949 году к власти пришли коммунисты, они сохранили линию из девяти пунктиров. В 1990-х годах власти утверждали, что у Китая есть «исторические права» на все, что находится внутри пунктиров, основываясь на том, что Пекин первым открыл острова внутри них. Пекин, в частности, претендует на острова в архипелаге Спратли.

В 2013 году Филиппины обратились в международный арбитражный суд в Гааге из-за притязаний Китая на территорию большей части Южно-Китайского моря. В 2016 году суд постановил, что у Пекина нет оснований заявлять об исторических правах на все, что находится в пределах девятипунктирной линии. Тем не менее, КНР продолжает настаивать на своих морских претензиях.