 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 

Депутат Горелкин предложил не давать госконтракты блогерам из Instagram

Депутат Антон Горелкин предложил не давать госконтракты блогерам из Instagram
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Депутат Антон Горелкин предложил не допускать к госконтрактам блогеров, работающих в зарубежных соцсетях и платформах, не соблюдающих российские законы. Он не исключил появления специального регулирования
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Замглавы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы, депутат от «Единой России» Антон Горелкин предложил ограничить допуск к госконтрактам блогеров, работающих на заблокированных и «неприземлившихся» в России площадках. Об этом он рассказал РБК.

Речь идет о конкурсах и грантах, которые проводят госкомпании и бюджетные учреждения. Такие контракты предполагают размещение информации в социальных сетях.

Горелкин намерен обсудить свое предложение с российскими агентствами, которые помогают госструктурам обеспечивать информсопровождение в блогосфере. Он также не исключает, что помимо этого потребуются и законодательные изменения.

ФНС назвала три самых частых налоговых нарушения блогеров
Экономика
Фото:Daniel Bockwoldt / dpa / Global Look Press

Депутат указал на парадоксальность ситуации, когда государство запрещает деятельность некоторых социальных сетей, но в то же время финансово поощряет тех, кто производит для них контент и удерживает там российскую аудиторию.

«При заключении госконтрактов должны учитываться только охваты на российских онлайн-платформах, а все иностранные соцсети, которые не соблюдают закон о приземлении, а уж тем более запрещенные площадки нужно оттуда исключать», — убежден он.

С марта 2022 года в России блокируются Facebook и Instagram, а их материнская Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена в стране.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Telegram после снятия штрафов заявил об отсутствии активов в России
Технологии и медиа

Так называемый закон о приземлении вступил в силу с 1 января 2022 года, по нему зарубежные IТ-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть в России свой филиал, зарегистрировать личный кабинет через сайт Роскомнадзора, разместить на ресурсе электронную форму для обратной связи. Эти требования выполнило считаное количество площадок, и среди них не было популярных у пользователей Telegram, Twitter и др.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

В Европе нашли политика, который «смог бы управлять Трампом»

Сильные дожди затопили десятки домов в Крыму. Видео

Деловой партнер Абрамовича добивается отмены санкций. Кто это и чем занимается
Авторы
Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
Госдума блогеры госконтракты законопроект
Материалы по теме
Бастрыкин поручил завести дело против блогера, бросившего в снег ребенка
Общество
Сжегшую паспорт блогершу суд отправил под домашний арест
Общество
Бастрыкин подтвердил, что блогер Лерчек выплатила долг в 500 млн руб.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 16:13
Трепова заявила, что хотела бы выкинуть статуэтку для Татарского в Неву Политика, 17:56
Фигуристка Петросян выиграла квалификацию на чемпионате России по прыжкам Спорт, 17:55
Майнеры назвали себестоимость добычи биткоина в России после халвинга Крипто, 17:52
Основатель группы «Пасош» обжаловал решение суда о выдворении из России Общество, 17:43
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 17:40
В каких квартирах будет больше света: на что обратить внимание при выборе РБК и ПИК, 17:37
Что известно об испытанном КНДР подводном ядерном оружии Политика, 17:35
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Спортдиректор «Спартака» заявил о необходимости сократить состав команды Спорт, 17:32
Погранслужба Украины отказала в выезде 50 тыс. граждан в 2023 году Политика, 17:27
Маткапитал-2024: как потратить ₽834 тыс. на улучшение жилищных условий Недвижимость, 17:21
Замминистра здравоохранения Подмосковья отправили в СИЗО Общество, 17:18
В Перми из-за сильного снегопада закрылся аэропорт Большое Савино Общество, 17:14
«Дом.РФ» оценил подорожание ипотеки в январе 2024 года Недвижимость, 17:10
«Путь Левши» у России и ошибки «Слова пацана»: полное интервью Аузана Экономика, 17:07