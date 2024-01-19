Депутат Горелкин предложил не давать госконтракты блогерам из Instagram

Депутат Антон Горелкин предложил не допускать к госконтрактам блогеров, работающих в зарубежных соцсетях и платформах, не соблюдающих российские законы. Он не исключил появления специального регулирования

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Замглавы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы, депутат от «Единой России» Антон Горелкин предложил ограничить допуск к госконтрактам блогеров, работающих на заблокированных и «неприземлившихся» в России площадках. Об этом он рассказал РБК.

Речь идет о конкурсах и грантах, которые проводят госкомпании и бюджетные учреждения. Такие контракты предполагают размещение информации в социальных сетях.

Горелкин намерен обсудить свое предложение с российскими агентствами, которые помогают госструктурам обеспечивать информсопровождение в блогосфере. Он также не исключает, что помимо этого потребуются и законодательные изменения.

Депутат указал на парадоксальность ситуации, когда государство запрещает деятельность некоторых социальных сетей, но в то же время финансово поощряет тех, кто производит для них контент и удерживает там российскую аудиторию.

«При заключении госконтрактов должны учитываться только охваты на российских онлайн-платформах, а все иностранные соцсети, которые не соблюдают закон о приземлении, а уж тем более запрещенные площадки нужно оттуда исключать», — убежден он.

С марта 2022 года в России блокируются Facebook и Instagram, а их материнская Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена в стране.

Так называемый закон о приземлении вступил в силу с 1 января 2022 года, по нему зарубежные IТ-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть в России свой филиал, зарегистрировать личный кабинет через сайт Роскомнадзора, разместить на ресурсе электронную форму для обратной связи. Эти требования выполнило считаное количество площадок, и среди них не было популярных у пользователей Telegram, Twitter и др.