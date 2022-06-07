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Технологии и медиа ,  
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ЕС обяжет производителей выпускать устройства с единым разъемом зарядки

Европарламент предварительно согласовал новые требования к производителям электроники. Портативные гаджеты должны иметь единый разъем и скорость зарядки. Покупателям разрешат приобретать устройства в комплектации с проводами и без
Фото: imago-images.de / Global Look Press
Фото: imago-images.de / Global Look Press

С осени 2024 года все портативные устройства, продаваемые на территории Евросоюза, должны иметь разъем для зарядного устройства типа USB-С. Такое соглашение принял Европарламент.

Решение коснется портативных устройств малого и среднего размера. В список попадут в том числе смартфоны, планшеты, электронные книги и камеры, наушники, портативные колонки, навигаторы, игровые консоли, компьютерные мыши и клавиатуры, а также ноутбуки.

Европарламент обяжет производителей выпускать зарядки с одинаковой скоростью подачи энергии. Покупатели смогут выбирать комплектацию устройств, то есть покупать электронику с кабелем или без него.

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Фото:Zuma / ТАСС

«Европейские потребители давно разочарованы тем, что с каждым новым устройством накапливалось множество зарядных устройств. Теперь они смогут использовать одно зарядное устройство для всей своей портативной электроники», — пояснил докладчик Европарламента Алекс Агиус на посвященной событию пресс-конференции.

Новые правила призваны сделать продукцию более экологичной, то есть сократить количество отходов, а также облегчить жизнь потребителей. По расчетам парламента, обязательства для производителей помогут покупателям сэкономить до €250 млн в год.

Европарламент и Совет ЕС должны официально одобрить соглашение после летних каникул. Если производители подадут заявки о выпуске новых устройств раньше, чем правила вступят в силу, они смогут продавать свою продукцию без единого разъема.

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Фото:lg.com

Еврокомиссия внесла законопроект об общих разъемах в январе 2021 года. Во время обсуждения инициативы в Европарламенте представители Apple заявили, что стандартизация разъемов приведет к замедлению инноваций, которые связаны с безопасностью и энергоэффективностью.

Однако в начале мая этого года Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Apple тестирует модели iPhone с разъемом USB-C. Собеседники связали это решение с будущими европейскими нормами, но отметили, что возможный переход на новый тип разъема может произойти не раньше 2023 года.

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Теги
Жанна Антохина
зарядные устройства электроника Евросоюз
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