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Минцифры сообщило о снижении «Билайном» стоимости звонков в ДНР и ЛНР

Российский оператор сотовой связи «Вымпелком» («Билайн») снизил тарифы для исходящих звонков на номера Луганской и Донецкой народных республик, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минцифры.

По данным ведомства, звонки подешевели с 25 руб. за минуту до 3 руб. Как заметил «Ъ», «Билайн» изменил тарифы с 31 мая, и хотя звонки в ДНР и ЛНР классифицируются как международные, их цена составляет всего 3 руб. Снижение также коснулось звонков в Херсонскую и Запорожскую области.

Газета не получила официальных комментариев от «Вымпелкома», а также других операторов — МТС, «МегаФона» и Tele2.

Мобильные операторы ДНР и ЛНР перейдут на российскую нумерацию
Политика
Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

В начале мая операторы связи обеих республик (в ЛНР «Лугаком», в ДНР «Феникс») перешли на российскую систему нумерации мобильных номеров +7. Абонентам ДНР присвоили код +7949, ЛНР — +7959, при этом жителям республик не пришлось менять сим-карты, следующие за кодом семь цифр номера сохранили такими же, которые были в старом номере. Раньше в республиках использовались коды +38071 и +38072. В Минцифре отмечали, что «жители ДНР и ЛНР смогут звонить в Россию по внутренним российским тарифам».

В конце мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры разработать единые стандарты в области обеспечения сотовой связью территорий ДНР и ЛНР. Он указал, что ведомство вместе «с коллегами из приграничных районов» должно «проанализировать все проблемные вопросы, связанные с покрытием территории ЛНР и ДНР сотовой связью», а также исключить использование негосударственных и недостоверных сервисов коммуникации.

Теги
ДНР ЛНР сотовая связь Минцифры
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