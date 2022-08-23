Сбербанк не получит контроль в «О2О Холдинге» после раздела активов с VK

Для выкупа доли VK в «О2О Холдинге» Сбербанк привлек консорциум неназванных инвесторов, который получит больше 50% компании. Вокруг холдинга будут объединять e-comm активы банка, а сокращение его доли должно снизить риск санкций

О том, что в результате раздела совместного предприятия с VK «О2О Холдинга» Сбербанк не получит над ним контроль, РБК сообщил источник, близкий к банку. Для выкупа доли VK «Сбер» привлек консорциум сторонних инвесторов, и именно последний получит более 50% в О2О.

Состав консорциума, как и сумма, за которую будет приобретена доля, собеседник РБК не назвал. Он лишь пояснил, что в О2О будут консолидированы все e-commerce активы «Сбера». «Привлечение капитала от сторонних инвесторов и снижение доли ниже контрольной должны снять с компаний санкционные риски и позволят банку не отвлекать средства на развитие нефинансового направления», — пояснил собеседник.

Представитель Сбербанка не прокомментировал эту информацию. То, что раздел активов О2О был не полностью безденежным, подтвердил РБК еще один собеседник, знакомый с деталями сделки.

О2О был создан в 2019 году и объединил активы Сбербанка и VK (тогда сервисы Mail.ru Group в области доставки еды и такси). Партнеры получили по 45,01% совместного предприятия, а остальное зарезервировали под программу поощрения для менеджмента. Первые слухи, что между Сбербанком и VK возникли разногласия о том, как развивать актив, появились осенью 2020 года. Партнеры не могли договориться, на базе чьей инфраструктуры будут развиваться входящие в СП сервисы: на принадлежащем VK «ВКонтакте» или на финансовых сервисах «Сбера». Но после начала специальной военной операции встал вопрос о целесообразности развития О2О: большинство его активов не успели стать прибыльными и требовали продолжения инвестиций. В частности, в марте этого года О2О решил закрыть агрегатора такси «Ситимобил» (принадлежал СП), но в итоге на актив нашелся покупатель в лице петербургской компании «Транс-Миссия» (владеет сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», входит в УК People&People). Сумма сделки не раскрывалась.

Среди активов, которые по-прежнему принадлежат «О2О Холдингу», каршеринг «Ситидрайв», сервисы доставки еды «Самокат» и «Кухня на районе», сервисы для ресторанного бизнеса Foodplex и др.

Согласно планам, анонсированным Сбербанком в середине февраля, он намеревался до 1 июня разделить свой небанковский бизнес на несколько частей. Проекты в сфере e-commerce, в числе которых были «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Сбер Еаптека», «СММ Ретейл», а также доля в О2О, планировалось выделить в отдельный холдинг, руководить которым должен был Лев Хасис. Однако после начала военных действий на Украине и наложения санкций на Сбербанк топ-менеджер досрочно сложил свои полномочия и уехал в США.

Информация, какие активы в области электронной коммерции сейчас контролирует Сбербанк, недоступна.