«Ростелеком» пообещал не отключать интернет абонентам с долгами

По словам Осеевского, компания разработала план по противодействию эпидемии, в который вошел комплекс действий по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты, стабильности работы технического и ИТ-блока и организации закупок. Он допустил, что выполнение плана может привести к росту дебиторской задолженности со стороны клиентов «Ростелекома». По итогам 2019 года дебиторская задолженность со стороны заказчиков и покупателей «Ростелекома» составила 40,5 млн руб., что на 6 млн меньше аналогичного показателя 2018 года.
Из-за пандемии коронавируса компания также увеличила доступную скорость интернета в домохозяйствах до максимально технически возможного уровня без дополнительной платы и повысила мощность сетей на территориях, где это необходимо. «Мы открыли бесплатный доступ к отечественным фильмам, сериалам, мультфильмам, детскому образовательному контенту в интерактивном ТВ и видеосервисе Wink. И сразу же увидели резкий, в восемь-десять раз, рост просмотра контента», — рассказал Осеевский.
Технические специалисты «Ростелекома» продолжают подключать услуги и выезжать для ремонта, работают и операторы контакт-центров. Президент госоператора не увидел в эпидемии существенных рисков для работы инфраструктуры компании, однако отметил, что люди могут создавать аварии своими руками. Он пожаловался, что в Якутии, например, из огнестрельного оружия расстреляли магистральную волоконно-оптическую линию связи, из-за чего несколько часов во всем регионе были проблемы с интернетом.
«Ростелеком» не единственный оператор, который ввел антикризисные меры для абонентов. Повышенную скорость домашнего интернета и возможность пользоваться услугами даже при дебиторской задолженности предоставили абонентам интернет-провайдеры МТС, «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Wifire («дочка» «МегаФона»). Ранее представители крупнейших операторов рассказывали, что в конце марта объем потребления интернет-трафика вырос на 10–30% по стране, проблем с сетью они не ожидают.
Полную версию интервью с Михаилом Осеевским читайте здесь.