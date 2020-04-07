«Ростелеком» пообещал не отключать интернет абонентам с долгами

Крупнейший оператор фиксированной связи «Ростелеком» позволит абонентам с задолженностью пользоваться услугами во время эпидемии коронавируса. Из-за этого в компании ожидают повышения дебиторской задолженности

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

«Ростелеком» не будет отключать абонентов, у которых образовалась задолженность в условиях текущего кризиса, рассказал президент компании Михаил Осеевский в интервью РБК.

«Не будем отключать доступ к услугам при возникновении текущей задолженности. Это важно для абонентов домашней телефонии, среди которых много возрастных людей, они, как правило, не пользуются онлайн-платежами», — пояснил Осеевский.

Также оператор решил не отключать в ближайшее время малый и средний бизнес, если будет задержка в оплате счетов.

На конец 2019 года «Ростелеком» обслуживал 15,7 млн абонентов местной телефонии, 13,2 млн абонентов интернет-доступа, 10,4 млн пользователей платного ТВ, 1,7 млн пользователей мобильной связи (как виртуальный оператор).