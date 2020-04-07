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Пандемия коронавируса ,  
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«Ростелеком» пообещал не отключать интернет абонентам с долгами

Крупнейший оператор фиксированной связи «Ростелеком» позволит абонентам с задолженностью пользоваться услугами во время эпидемии коронавируса. Из-за этого в компании ожидают повышения дебиторской задолженности
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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

«Ростелеком» не будет отключать абонентов, у которых образовалась задолженность в условиях текущего кризиса, рассказал президент компании Михаил Осеевский в интервью РБК.

«Не будем отключать доступ к услугам при возникновении текущей задолженности. Это важно для абонентов домашней телефонии, среди которых много возрастных людей, они, как правило, не пользуются онлайн-платежами», — пояснил Осеевский.

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Также оператор решил не отключать в ближайшее время малый и средний бизнес, если будет задержка в оплате счетов.

На конец 2019 года «Ростелеком» обслуживал 15,7 млн абонентов местной телефонии, 13,2 млн абонентов интернет-доступа, 10,4 млн пользователей платного ТВ, 1,7 млн пользователей мобильной связи (как виртуальный оператор).

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По словам Осеевского, компания разработала план по противодействию эпидемии, в который вошел комплекс действий по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты, стабильности работы технического и ИТ-блока и организации закупок. Он допустил, что выполнение плана может привести к росту дебиторской задолженности со стороны клиентов «Ростелекома». По итогам 2019 года дебиторская задолженность со стороны заказчиков и покупателей «Ростелекома» составила 40,5 млн руб., что на 6 млн меньше аналогичного показателя 2018 года.

Из-за пандемии коронавируса компания также увеличила доступную скорость интернета в домохозяйствах до максимально технически возможного уровня без дополнительной платы и повысила мощность сетей на территориях, где это необходимо. «Мы открыли бесплатный доступ к отечественным фильмам, сериалам, мультфильмам, детскому образовательному контенту в интерактивном ТВ и видеосервисе Wink. И сразу же увидели резкий, в восемь-десять раз, рост просмотра контента», — рассказал Осеевский.

Технические специалисты «Ростелекома» продолжают подключать услуги и выезжать для ремонта, работают и операторы контакт-центров. Президент госоператора не увидел в эпидемии существенных рисков для работы инфраструктуры компании, однако отметил, что люди могут создавать аварии своими руками. Он пожаловался, что в Якутии, например, из огнестрельного оружия расстреляли магистральную волоконно-оптическую линию связи, из-за чего несколько часов во всем регионе были проблемы с интернетом.

«Ростелеком» не единственный оператор, который ввел антикризисные меры для абонентов. Повышенную скорость домашнего интернета и возможность пользоваться услугами даже при дебиторской задолженности предоставили абонентам интернет-провайдеры МТС, «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Wifire («дочка» «МегаФона»). Ранее представители крупнейших операторов рассказывали, что в конце марта объем потребления интернет-трафика вырос на 10–30% по стране, проблем с сетью они не ожидают.

Полную версию интервью с Михаилом Осеевским читайте здесь.

Автор: Анастасия Скрынникова
При участии: Анна Балашова, Ирина Парфентьева
Теги: «Ростелеком», Михаил Осеевский, операторы связи, пандемия, интернет
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