Кабель «Ростелекома» в Якутии повредили из огнестрельного оружия

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Магистральная линия связи «Ростелекома», из-за которой абоненты провайдера в Якутии остались без связи 1 апреля, была повреждена из огнестрельного оружия. К таким выводам пришли правоохранительные органы города Алдана, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«В оптическом кабеле найдены металлические частицы, недалеко от места происшествия найдены гильзы от патронов. Дело по факту повреждения магистральной линии связи «Ростелекома» направлено в полицию», — говорится в сообщении.

О том, что в 8 км от города Алдана было зафиксировано повреждение кабеля, из-за чего абоненты «Ростелекома» по всей Якутии остались без связи, РБК сообщал накануне. Связь полностью восстановили к 18:30 по якутскому времени (12:30 мск). В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и занимаются поиском подозреваемых. Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.