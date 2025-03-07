Корабль Starship взорвался во время испытательного полета

Корабль Starship второй раз подряд взорвался во время испытательного полета

Starship взорвался примерно через десять минут после запуска, передает «Би-би-си». В SpaceX заявили, что при наборе высоты произошел «быстрый внеплановый демонтаж» корабля

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Прототип космического корабля Starship взорвался во время восьмого испытательного запуска примерно через десять минут после запуска, передает «Би-би-си».

По ее данным, инцидент произошел на высоте около 150 км: после отделения от ракеты-носителя Super Heavy корабль начал вращаться и с ним прервалась связь. При этом ракета-носитель благополучно приземлилась на стартовой площадке Starbase в штате Техас.

Starship — двухступенчатая ракета высотой 121 м и массой 5 тыс. т. На низкую околоземную орбиту она может выводить до 150 т полезной нагрузки. Первая ступень — это сам корабль, вторая — ускоритель Super Heavy. В перспективе ракету собираются использовать для пилотируемых полетов на Луну и Марс.

Представитель космической компании Илона Маска SpaceX подтвердил потерю связи с кораблем, как «в прошлый раз». Позднее там уточнили, что при наборе высоты произошел «быстрый внеплановый демонтаж» корабля, и пообещали расследовать причины произошедшего.

Предыдущий взрыв Starship произошел во время седьмого испытательного пуска 17 января. Тогда связь с кораблем потеряли через восемь с половиной минут после запуска. Маск называл причиной крушения утечку кислорода или топлива.