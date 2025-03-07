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Технологии и медиа ,  
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SpaceX потеряла связь с ракетой Starship во время испытательного полета

Космическая компания Илона Маска SpaceX потеряла связь с ракетой Starship во время восьмого испытательного запуска. Трансляция тестового полета велась в соцсети Х.

На кадрах видно, как через несколько минут после запуска две части ракеты разделились, как и планировалось, а ракета-носитель Super Heavy вернулась на стартовую площадку, где ее подхватили с помощью механических манипуляторов.

Однако вскоре после успешного старта связь с кораблем была потеряна. «К сожалению, мы потеряли связь, мы больше не получаем телеметрию с корабля», — сказала представитель компании.

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Седьмой тестовый полет Starship в середине января также оказался неудачным. Тогда связь SpaceX с космическим кораблем прервалась через восемь с половиной минут после запуска.

Маск заявил, что крушение ракеты Starship во время седьмого тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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