Горящие обломки Starship пролетели в небе над США. Видео

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Американская компания предпринимателя Илона Маска SpaceX потеряла верхнюю часть ракеты Starship во время седьмого испытательного полета. Через восемь с половиной минут после запуска связь SpaceX с космическим кораблем прервалась.

Маск заявил, что крушение ракеты Starship во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива.

«По предварительным данным, у нас произошла утечка кислорода/топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя», — написал он.